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海軍艦隊南部海域操演 我偵獲共軍反潛直升機活動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍公布今日西南空域空情動態，我除偵獲2架次殲-10戰機進入我防空識別區外，另有1架卡-28反潛直升機（如圖）活動。圖/空軍司令部提供
空軍公布今日西南空域空情動態，我除偵獲2架次殲-10戰機進入我防空識別區外，另有1架卡-28反潛直升機（如圖）活動。圖/空軍司令部提供

空軍公布今日西南空域空情動態，我除偵獲2架次殲-10戰機進入我防空識別區外，另有一架卡-28反潛直升機活動，由於該型機是艦載機，區域內顯有共軍艦艇活動。

海軍艦隊指揮部昨起結合海巡署，連日也在西南海域進行操演，參演的包括海巡兩艘安平級巡邏艦，海軍主力艦艇基隆級、成功級、康定級快速佈雷艇、沱江級艦等主力艦，自左營港出海，進行平戰轉換演練。同一區域出現共軍艦艇，受到關注。

空軍司令部今天表示，昨天日間我偵獲1架次卡-28反潛直升機、2架次殲-10戰機進入西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。

這是空軍第二度發布偵獲卡-28反潛直升機，此型機通常部署具電子作戰能力的054A飛彈護衛艦，可搭配執行反潛與電子作戰。

空軍公布今日西南空域空情動態，我除偵獲2架次殲-10戰機進入我防空識別區外，另有1架卡-28反潛直升機活動。圖/空軍司令部提供
空軍公布今日西南空域空情動態，我除偵獲2架次殲-10戰機進入我防空識別區外，另有1架卡-28反潛直升機活動。圖/空軍司令部提供

空軍 直升機 軍艦

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