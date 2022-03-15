桃園蘆竹新制教召營今推進守備區 執行營戰備任務訓練
陸軍第6軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」今日進行第11天課目，後備步兵營推進到桃園一帶臨敵的守備位置，實際執行「營戰備任務訓練」。
軍聞社報導，步兵第206旅幹部帶領今天率教召步兵營後備軍人實施「營戰備任務訓練」，使他們了解守備區域位置，熟稔狀況處置，同時磨練幹部指揮、部隊行動以及戰鬥程序。
部隊上午先進行沙盤推演，置重點於當前敵情分析、任務作戰構想報告，並下達狀況處置；下午轉往守備位置，由幹部實施射向賦予，召員在班長的引導下，繪製射擊圖卡，藉此熟悉訓場兵要特性，發揮作戰效果。
陸軍第6軍團表示，人員訓練為後備戰力的基石，藉由營戰備任務訓練，不僅能全面檢視整體作戰計畫可行性，從中發掘窒礙、持恆精進；也可使後備軍人了解戰場景況，進而凝聚憂患意識及抗敵意志。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言