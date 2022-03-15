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桃園蘆竹新制教召營今推進守備區 執行營戰備任務訓練

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍206旅教召後備步兵營兵器連60迫砲組模擬裝彈，準備射擊。圖/軍聞社
陸軍206旅教召後備步兵營兵器連60迫砲組模擬裝彈，準備射擊。圖/軍聞社

陸軍第6軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」今日進行第11天課目，後備步兵營推進到桃園一帶臨敵的守備位置，實際執行「營戰備任務訓練」。

軍聞社報導，步兵第206旅幹部帶領今天率教召步兵營後備軍人實施「營戰備任務訓練」，使他們了解守備區域位置，熟稔狀況處置，同時磨練幹部指揮、部隊行動以及戰鬥程序。

部隊上午先進行沙盤推演，置重點於當前敵情分析、任務作戰構想報告，並下達狀況處置；下午轉往守備位置，由幹部實施射向賦予，召員在班長的引導下，繪製射擊圖卡，藉此熟悉訓場兵要特性，發揮作戰效果。

陸軍第6軍團表示，人員訓練為後備戰力的基石，藉由營戰備任務訓練，不僅能全面檢視整體作戰計畫可行性，從中發掘窒礙、持恆精進；也可使後備軍人了解戰場景況，進而凝聚憂患意識及抗敵意志。

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