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外島空防用「信號槍」遭疑 蘇貞昌道難處：不願開第一槍

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣質詢表示兩岸情勢緊張，民調有多數國人願為台灣而戰，但更多人希望兩岸和平，假如情勢緊張，邱太三表示國安團隊會做各項分工；蘇貞昌（中）表示中方軍艦從遼東、海南島，飛機起飛哪種飛機我方都清楚，萬一真的瀕臨戰爭，戰爭發生就百分之百軍事處理，大家要舉國一致備戰。記者曾吉松／攝影
國民黨立委江啟臣質詢表示兩岸情勢緊張，民調有多數國人願為台灣而戰，但更多人希望兩岸和平，假如情勢緊張，邱太三表示國安團隊會做各項分工；蘇貞昌（中）表示中方軍艦從遼東、海南島，飛機起飛哪種飛機我方都清楚，萬一真的瀕臨戰爭，戰爭發生就百分之百軍事處理，大家要舉國一致備戰。記者曾吉松／攝影

馬祖東引島農曆春節期間，遭對岸民航機入侵，國軍為加強反制作為，發放信號槍要來確保馬祖地區空域安全。國民黨立委江啟臣今在立法院質詢時質疑「很奇怪」；行政院長蘇貞昌答詢表示，「講白了，我們的難處就是不願意開第一槍。」被問到飛彈當時有無鎖定，國防部長邱國正也證實「有鎖定，」因為雷達偵測到了。

江啟臣指出，在接應敵人或不明飛行物進入領空時，到底如何處置？用信號槍伺候，怎麼可能符合現在的規定？東引是我領空，用信號槍符不符合接戰相關規定？那部署在那裡的防空飛彈在幹什麼？邱國正答詢表示，「目前狀況我們難就難在這。」

江啟臣接著說，國防部是擔心第一擊的問題，想做柔性警告、避免擦槍走火？邱國正表示，「我們是要避免戰爭，」江也問蘇揆，用信號槍對應不明飛行物，甚至可能帶有敵機人員，「發出信號槍告訴敵人我看到你了？然後呢？」

蘇貞昌表示，委員這樣的憂心、指教是對的，「講白了，我們的難處就是不願意開第一槍，萬一他是轟炸機...」江追問，萬一對方來意不善，不是要來試探，是真要打你？蘇揆則說，「那第一擊就是他喔，我們不願意，他如果攻擊我們，就是第一擊了，他絕對沒有倖存的機會。」

江啟臣說，他是質疑信號槍的作法能否達到嚇阻作用，真的會讓戍守空防的人...，邱國正則連忙表示，委員不用擔這個憂，飛機有狀況，雷達都會偵測到，飛彈都知道了。江啟臣也問，當時東引領空發現民航機入侵，飛彈有無鎖定？邱國正說，有鎖定，因為雷達偵測到了，後來雷達光點消失，部隊就動了。

江啟臣表示，這件事部長應該讓大家知道，不明飛行物進來已經鎖定了，才能達到嚇阻，否則大家都不知道，覺得怎麼都沒反應。邱國正也說，這就是他們難的地方，「沒有看到地面部隊在動，好像就認為我們沒反應。」

江啟臣 邱國正 蘇貞昌

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