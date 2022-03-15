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陸軍完成作戰區防空作戰中心建置 今晨偵獲中共無人機

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
金門的蜂眼雷達今晨偵獲中共無人機在防區外10公里活動。圖／軍聞社
金門的蜂眼雷達今晨偵獲中共無人機在防區外10公里活動。圖／軍聞社

陸軍去年在各作戰區建置完成「防空作戰中心(TAAOC)」，負責中低空目標預警及反制。今（15）晨部署在金門區的野戰雷達偵獲中共不明無人機在距防區10公里空域活動，立即實施情報傳遞，通報防區強化監偵。

對此，陸軍司令部表示，國軍營區、設施及陣地偽裝作業，皆依標準實施，可有效防敵空中偵察；另針對突發狀況，皆按規定應變處置。若外島防區範圍有飛行器進入，全程均採嚴密監控，籲請國人放心。

陸軍司令部日前曾向立法院提出報告表示，國軍面對中共與日俱增的空中威脅及有限國防預算，區域形勢愈趨緊張，陸軍積極推動「整體防空」概念，運用現有防空裝備效能與兵(火)力揮管制原則，以整體防空作戰思維，整合運用三軍防空兵火力；其中高空進襲之目標，由空作部（JAOC/ROCC）負責，中、低空進襲的目標，則由各作戰區防空作戰中心（TAAOC）負責。目前執行的「空層空域劃分」已完成，將有利各作戰區指揮及掌握防區內的短程防空部隊與低空目標預警情資。

陸軍司令部表示，作戰區防空作戰中心(TAAOC)整合地區防空作戰中心(AAOC)舆各防空部隊構成通聯，其通聯主以無線電為主要手段。以第三作戰區為例，AAOC陣地東起蘇澳西迄新竹，需透過中繼無線電機實施轉發完成構連，年度已規劃第二、三、四、五作戰區建置計26套「CS/RC-194C中繼型無線電機」及相關附屬裝備，以強化指通力。

陸軍司令部說，「作戰區防空作戰中心(TAAOC)」已於民國110年完成建置，陸軍也已完成包括情報及管制等有線系統建置，並將無線電系統納入戰備訓練月重驗證課目，並經多次操演實證。

陸軍司令部說，為提升戰場存活率，陸軍規劃於各作戰區的「作戰區防空作戰中心(TAAOC)」建置中繼無線電機，構成作戰區無線電情報及管制網系統，以達到強化「情報傳遞」、「目標分配」及「縮短決策」的目標。

陸軍司令部表示，「作戰區防空作戰中心(TAAOC)」為提升防空作戰效能重要關鍵，建置無線電系統後，可即時實施情傳及遂行指管，對低空層防空火網的目標，立即實施目標分配及命令下達，強化防空作戰效益。

而據透露，金門目前已部署有國造野戰蜂眼雷達系統，結合防區內各式雷達，今（15）晨開機時偵獲中共不明無人機在距防區10公里空域活動，立即實施情報傳遞強化監偵，回報作戰區掌握。

陸軍 中共 金門

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