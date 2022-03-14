軍友社理事長李棟樑5月卸任 海軍頒發一星海績獎章

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、代秘書長謝明德，今天上午前往海軍司令部慰問。由於李棟樑將於5月卸任，海軍司令劉志斌特別頒贈一星海績獎章給他。李棟樑說，軍友社理事長八年任內，自己收到的遠比付出多，未來卸任以後，如果敬軍勞軍活動需要，自己還是會參加，慰問基層官兵弟兄姊妹。

李棟樑表示，八年前自己接任軍友社不久，就遭遇高雄前鎮大氣爆案，看到軍方第一時間就趕到現場，不顧危險協助搶救，讓他深覺感動，因此主動向國防部提出，要前往高雄慰問參與的官兵，也是後來自己一系列行程的開始。

李棟樑並回顧，105年海軍金江艦發生雄三飛彈誤擊事件，艦長林伯澤是前一年的國軍楷模，曾接受軍友社招待到日本旅遊。他後來特別利用慰問基隆131艦隊的行程，私下與林伯澤見面，鼓勵他不要被一時挫折給打倒。他也問起，林伯澤目前的情況，是否已升中校。海軍官員表示，當初涉案官兵已經陸續假釋回到軍中，林目前在教準部擔任幕僚，因為懲處管制，因此還不得晉任。

他也提到，109年海軍敦睦艦隊剛返國，就發生染疫事件，一度造成社會恐慌，以及對海軍的批評。但自己在官兵解除隔離後不久，就與時任國防部副部長張哲平前往左營，並且逐一登上三艘船慰勞。目的就是要讓官兵們知道，對於他們的辛苦和委屈，社會大眾並沒有忘記。