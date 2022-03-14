贊成延長役期！徐國勇：國家可繼續存在 一年算什麼？

俄烏戰爭讓國內四個月軍事訓練役期是否延長再受討論。內政部長徐國勇今天在立法院答詢時表示，役期牽涉國家兵役政策，非他可以決定，但他個人贊成延長兵役役期，國家是我們的，甘願多花一點時間，國家可以永續安全地發展下去、國家繼續存在，「你一年的時間、幾個月的時間又算什麼？」

徐國勇今赴立法院內政委員會報告業務概況並備質詢。民進黨立委王美惠質詢時表示，俄烏戰事受到關注，台灣與烏克蘭情況不同，但也要預防衝突。身為愛台灣的一份子，若遭遇戰爭軍中卻不夠人，「相信部長你也會去吧」？徐國勇說，他有當兵，且是少尉預官退伍。

王美惠問，若有一天真的發生這戰爭，「部長會怎麼做、你會在哪裡？」徐國勇回應，他會堅守內政部的崗位，內政部有這麼多警察、消防、空勤全部會投入保衛國家，他會在這裡指揮、堅守崗位。

國民黨立委李德維質詢時關切，目前台灣民防人力與組訓狀況，徐國勇說，台灣民防人力目前包括交通義警等，約5萬人，但現在民防人力最大問題就是老化現象，內政部會積極與國防部研議如何從各方面來強化。而針對「民防法」關於民防團隊任務編組規定，徐國勇坦言，歷年來軍隊縮編，相關法規根本無從落實。