【專家之眼】政治豪賭與軍力籌碼—後備動員緩不濟急？

最近「史上最硬教召」成為社會關注焦點，儘管此項作為宣示國防政策決心之教育召集，匯集投注大量資源，承辦單位戒慎恐懼極為用心，但就將此作為未來教育召集，維護後備戰力標竿示範之舉，各方觀點卻仍然歧異，評價亦是落差甚大。

假若將國家面對戰略態勢與因應威脅情勢各項作為，必須在和戰間取捨視為政治豪賭，則能用於投入戰場之軍事戰力，就必然是此場豪賭所將可下注之籌碼。

而隨時保持戰備之常備部隊兵力，就是已經攤在賭桌桌面之籌碼；後備部隊則是放在桌下皮箱內之現鈔，若要在賭局中下注，就必須經過戰時動員程序，重新恢復戰力，才能投入作戰，此與箱內現鈔必須兌換籌碼才能下注，其實道理完全相同。

而其他強權盟友透過安全保障協議，所承諾協同作戰共同應對威脅之軍力支援，其實就像是金融機構所承諾之貸款額度，銀兩並未真正到手入袋。

因此到時候能否真正貸到所承諾款項額度，然後再兌換成籌碼並且下注到賭局，就像是要構建聯合作戰機制，透過火力協調與任務分工發揮統合戰力，其實更是充滿極多變數，很可能緩不濟急，籌碼支應不上，遭致賭桌對手清空桌面賭資後，被迫離場趕下賭桌。

針對當前政府為何要如此大張旗鼓高調辦理後備動員教育召集，甚至要上綱到國安高層積極督導，三軍統帥親自視導，其實究竟是針對當前戰略態勢之軍事需求，抑或是來自美方關切與質疑構成壓力，不得不賣力演出之政治表態？其實整個臺灣社會都心知肚明。

臺灣過去數十年政治變遷趨勢，為何政治板塊產生嚴重推移，特別在兩岸關係上轉趨惡化，在相當程度上是因為獨派認為獲得美國提供安全承諾，因此在面對北京上有恃無恐，但很快華盛頓覺得苗頭不對，因此透過諸多管道，藉由質疑臺灣本身軍事戰備整備與軍備投資，然後要求臺北必須展現自我防衛決心，否則華盛頓就無理由在危急時出手援救，換言之就是找到脫身下臺階之口實。

因此綠營為求抓住美國，不讓華盛頓找到推卸其所提安全承諾理由，特別是此等在戰略模糊下所作安全承諾，毫無法理保障更無條約義務可言，更讓綠營執政在軍購政策上讓華盛頓予取予求，許多洋和尚趁機進場各唸其經，不論如何荒誕，只要以質疑臺北無自我防衛決心相威脅，就可讓綠營執政國安團隊俯首就範；最近幾年不斷在後備動員議題上大做文章，真正原因就在於此。

因此就出現服役四個月役期明明不符軍事訓練需求，但卻無膽去挑戰政治票房毒藥，恢復合理役期來真正建構常備戰力與合理軍力規模；反而被迫要在後備動員教育召集上加重訓練，以便展現政治決心應付美方質疑之矛盾現象。

綠營執政早就是將軍事組織與活動，當成政治舞臺演員，軍事採購與國防政策都是在應對美方要求，當政治考量壓過軍事思維習以為常後，針對威脅踏實練兵早就成為奢望。

因此「史上最硬教召」必然是可辦到熱鬧收場，讓政治人物可以獲得搪塞華盛頓資本；可是當桌面籌碼都不足以應對賭局，為能穩住那個極不靠譜之貸款額度，搏取那個不牢靠金融機構歡心，將資金集中換成在桌面下皮箱中之鈔票，到時候是否來得及兌換成籌碼下注，還是緩不濟急，很快就被對手清空桌面籌碼，恐怕才是真正要思考之核心重點。