國防部新制教召中部422人報到 報到率99%

國防部14天新制教召訓練，中部地區第一梯次教召422名召員今天在二林高中報到，報到率99%；陸軍十軍團指出，教召將演練武器射擊及行軍宿營等項目，讓召員複習作戰技能。

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集訓練，陸軍步兵第257旅今天起至25日，在彰化縣二林鎮周邊，實施為期14天的教召訓練。上午8時不到就有召員前往二林高中公設草皮報到，由於多數都是家長開車陪同，現場交通一度打結，轄區彰化芳苑警分局派出員警進行交管。

陸軍第十軍團指揮部發布新聞指出，257旅為中部地區第一梯次新制教召試行單位，新式14天教育召集訓練，訓練內容配合期程調整，新增行軍宿營、戰傷急救等科目，強化專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，磨練幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能。

十軍團指出，中部地區第一梯次召集422名召員報到，報到率達99%，其中大多為設籍彰化縣後備官兵，還有部分是設籍南投縣。

家住彰化埔鹽鄉的蔡姓男子一早7時30分就來到二林高中，成為首名報到召員。他接受媒體聯訪指出，早晚都要報到，早一點來還可以提早準備；雖然家人認為教召14天有點長，但他告訴自己就當成是去露營。

另有14名召員去年剛從成功嶺退伍，今年一起收到教召令也一起報到，他們接受媒體聯訪說，同梯入伍退伍，也一起被教召，覺得很有緣分，為應付14天教召，已準備防蚊液、吹風機，希望能派上用場。

這次教召年紀最大、曾任副營長的李仁杰接受媒體聯訪指出，今年45歲，退伍後在消防單位服務，沒想到還有機會重返營區。