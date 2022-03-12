視導新制教召部隊 蔡總統：就地動員作戰 貫徹全民國防
首批接受新制教召14天的後備軍人入營訓練。蔡英文總統今天下午赴206旅視導教召部隊。蔡總統表示， 這次教召落實全民國防精神，貫徹「就地動員，就地作戰」原則。每一位召員，就在自己戶籍地的戰術位置，預設戰場發生在自己的家鄉。如此訓練規畫，除了讓戰時動員可以更加迅速，達成仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓的目標，相信所有召員對於守護家園的向心力，也會更加堅強。
蔡總統抵達後，分別視導實彈射擊訓練狀況、沐浴站開設暨整備情形、營地住宿規畫，以及露營地搭設狀況，隨後頒發加菜金，感謝所有官兵及召員戰備訓練。
蔡總統指出，這是首次的新式教召，所以一定要來看後備軍人動員訓練情況，這次教召不僅時間延長，科目也比以往多，更加精實嚴格。 近來的烏克蘭情勢再次證明，守護國家，除了國際的聲援和協助，還是要靠全民團結一致。
蔡總統說，這次教召落實全民國防的精神，自己也注意到，有些人因為太太快要生產，可以申請免召，但他們還是來履行義務，也得到太太的支持；也有很多人放下工作，來參與教召，要利用這14天複習戰場技能，展現 守護國家的決心，也保護自己的家人；還有在教召行軍當中，有小學老師帶著同學，一起為後備軍人加油，這也代表國人對國防的重視，也是推動全民國防的意義。
蔡總統表示，要感謝配合教召的後備軍人，以及家人還有全體國人的支持，感謝大家一起為守護國家而努力。也請國防部務必針對這次教召的執行情況，持續滾動檢討、精進，才能夠務實強化後備戰力，讓守護國家更有力。
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