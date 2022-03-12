快訊

Live／HBL四強激戰 淡商拚3連霸先問過陽明

被俘俄兵打電話回家才知「被認定陣亡」 返國恐遭槍決

新制教召彰化今報到「號稱最嚴格」 除役老教召員都在看

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
陸軍第十軍團指揮部陸軍步兵第257旅今天在彰化縣二林地區執行新制14天教育召集，教召員報到後，操作專長項目武器。記者簡慧珍／攝
陸軍第十軍團指揮部陸軍步兵第257旅今天在彰化縣二林地區執行新制14天教育召集，教召員報到後，操作專長項目武器。記者簡慧珍／攝

國軍實施新制14天教召訓練，中部地區第一梯次新制教召試行單位陸軍步兵第257旅，今天在二林鎮二林文化教育園區周邊舉行教召訓練，400多名教召員絕大多數準時報到，氣氛輕鬆，部分教召員表示是以參加戰鬥營的心情接受教召，不擔心嚴格訓練。

陸軍第十軍團指揮部陸軍步兵第257旅執行新制14天教育召集，通知442名教召員到縣立二林高中與二林文化教育園區周邊的空地報到，為落實防疫，每一名教召都接受消毒和快篩檢測，確認身體狀況安全無虞後進行身分認證、安全檢查、專長鑑定及分發個人裝備等項目，完成報到程序。教召員報到的過程中，憲兵203指揮部臺中憲兵隊緝毒犬也分組，在召員報到時針對個人行李等執行安全檢查。

負責教召訓練的步四營營長張有為表示，教召員以設籍彰化縣的後備官兵為主，藉由「就地動員、就地訓練、就地備戰、就地整補」方式，貫徹「立即出動作戰」指導，希望透過教召訓練重新磨練教召員戰鬥與戰技。

教召員幹部副營長李仁杰也說，相對以往在營區實施教召，這次教召貼近實際戰場景況，更為精實，教召員已退伍一段時間，或許對戰技掌握較為生疏，所以需要教召訓練喚醒保家衛國的技能，未來面對戰爭時國家才能有足夠的戰力抵禦外侮。

陸軍第十軍團指揮部指出，新制教召訓練3月12日至3月25日，課程置重點於軍職專長複訓、編制武器射擊、戰鬥教練與戰備任務訓練等要項，以符防衛作戰實需，訓練內容配合期程調整，新增行軍宿營、戰傷急救等科目，強化專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，磨練幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能，以提升訓練成效，厚植後備戰力能量。

新制教召訓練引起民眾的注意。不少退伍多年的「資深教召員」對延長為14天的教召訓練拭目以待，他們表示，以前教召5日至7日，早年教召訓練就像服兵役，各種磨練就是訓練，例如大家甸伏前進，雙肘磨到破皮流血，都視為「正常訓練」，現在政府號稱新制教召是有史以來「最嚴格」，所以他們老教召員都感興趣，會留意新制教召實施成效。

陸軍第十軍團指揮部陸軍步兵第257旅今天在彰化縣二林地區執行新制14天教育召集。記者簡慧珍／攝影
陸軍第十軍團指揮部陸軍步兵第257旅今天在彰化縣二林地區執行新制14天教育召集。記者簡慧珍／攝影

教召 陸軍 憲兵

延伸閱讀

時代力量籲兵役改革 80歲前國防部長喊話願接受教召

蔡總統：不畏戰不求戰 教召新制維持後備作戰能量

台積電上班就不用教召？符合3條件才能免召 工程師曝真心話：好想放風

有車幹嘛走路？新制教召行軍 國防部長開示為這個原因

相關新聞

新制教召彰化今報到 號稱最嚴格!除役老教召員都在看

國軍實施新制14天教召訓練，中部地區第一梯次新制教召試行單位陸軍步兵第257旅，今天在二林鎮二林文化教育園區周邊舉行教召...

新制教召人員吃得飽吃得好 印度咖哩口味入列

5日入營，在14天召訓全程共有41餐，其中1餐安排野戰口糧，3次餐食為新式野戰加熱式餐盒，包括印度風咖哩牛肉及雞肉、羅漢蔬燴什錦，相當具有特色。

國軍部隊每日實施營外機動偵巡 強化班獨立戰鬥

國軍各作戰區近年實施戰備偵巡，將雲豹八輪甲車、戰車開上一般道路，熟悉作戰區特性。軍方將領透露，目前每天全台約20個戰鬥部...

時代力量籲兵役改革 80歲前國防部長喊話願接受教召

時代力量立委邱顯智、王婉諭今天舉行公聽會，邀請各界專家討論兵役制度改革。已80歲的國防部前部長蔡明憲受訪時也喊話，身為退...

蔡總統：不畏戰不求戰 教召新制維持後備作戰能量

蔡英文總統今天在臉書表示，守護國家堅守「不畏戰，不求戰」的原則，而政府要透過新制教召，維持後備軍人作戰能量，共同與常備部...

邱國正：台灣不能做軍備競賽 朝不對稱作戰發展

國民黨立委謝衣鳯今天質詢提到，美國助理防長卡爾林說，烏克蘭情勢值得台灣研究、台灣須打造不對稱戰力。國防部長邱國正說，敵大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。