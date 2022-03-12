新制教召彰化今報到「號稱最嚴格」 除役老教召員都在看

國軍實施新制14天教召訓練，中部地區第一梯次新制教召試行單位陸軍步兵第257旅，今天在二林鎮二林文化教育園區周邊舉行教召訓練，400多名教召員絕大多數準時報到，氣氛輕鬆，部分教召員表示是以參加戰鬥營的心情接受教召，不擔心嚴格訓練。

陸軍第十軍團指揮部陸軍步兵第257旅執行新制14天教育召集，通知442名教召員到縣立二林高中與二林文化教育園區周邊的空地報到，為落實防疫，每一名教召都接受消毒和快篩檢測，確認身體狀況安全無虞後進行身分認證、安全檢查、專長鑑定及分發個人裝備等項目，完成報到程序。教召員報到的過程中，憲兵203指揮部臺中憲兵隊緝毒犬也分組，在召員報到時針對個人行李等執行安全檢查。

負責教召訓練的步四營營長張有為表示，教召員以設籍彰化縣的後備官兵為主，藉由「就地動員、就地訓練、就地備戰、就地整補」方式，貫徹「立即出動作戰」指導，希望透過教召訓練重新磨練教召員戰鬥與戰技。

教召員幹部副營長李仁杰也說，相對以往在營區實施教召，這次教召貼近實際戰場景況，更為精實，教召員已退伍一段時間，或許對戰技掌握較為生疏，所以需要教召訓練喚醒保家衛國的技能，未來面對戰爭時國家才能有足夠的戰力抵禦外侮。

陸軍第十軍團指揮部指出，新制教召訓練3月12日至3月25日，課程置重點於軍職專長複訓、編制武器射擊、戰鬥教練與戰備任務訓練等要項，以符防衛作戰實需，訓練內容配合期程調整，新增行軍宿營、戰傷急救等科目，強化專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，磨練幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能，以提升訓練成效，厚植後備戰力能量。