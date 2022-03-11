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時代力量籲兵役改革 80歲前國防部長喊話願接受教召

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
國防部前部長蔡明憲。記者吳亮賢／攝影
國防部前部長蔡明憲。記者吳亮賢／攝影

時代力量立委邱顯智王婉諭今天舉行公聽會，邀請各界專家討論兵役制度改革。已80歲的國防部前部長蔡明憲受訪時也喊話，身為退休老兵，如果有必要的話，仍然願意接受教召

邱顯智、王婉諭今與安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、沃草「公民行動指南」主編蕭長展、蔡明憲、前立委林濁水、台南縣前縣長蘇煥智、台灣制憲基金會副執行長宋承恩、黑熊學院專案經理許仕勳、台灣世代智庫研究員葉皓勤、台灣學生聯合會理事長黃亭偉、國防安全研究院副執行長李廷盛等，以及國防部、內政部等單位，共同舉行國防改革公聽會。

蔡明憲會前受訪及會中表示，如果有必要的話，願意接受教召，對於外界討論應恢復徵兵制、延長役期，他認為「這是必然的」，而且現在軍事訓練役的役期4個月太短，應提升至一年或是一年半。

蘇煥智則提到，烏克蘭戰爭給台灣的啟示是，台海發生戰爭不只是存在可能性，更是必然的；此外，台海防衛戰應是開放的公共議題，要讓更多人和產業參與，而且打仗最重要的是決心，因此應儘速恢復徵兵制，時間為一年以上，才能讓世界覺得台灣人有決心。

針對公聽會中各方人士的意見與問題，國防部資源司少將處長董紹明表示，國軍經過多年招募和提高加給，招募員額都能達到目標數，也會繼續強化措施，維持退募平衡，穩定招募人力；針對役期，外界有許多不同的聲音，但涉及的部隊的組織編裝和訓練量與幹部數量和硬體，會蒐集大家的意見，以作為後續調整的參酌。內政部役政署副署長沈哲芳則提到，如果未來志願服役者不能滿足兵額，將會同國防部檢討。

公聽會後，邱顯智、王婉諭要求國防部應回覆國防手冊具體時程、後續和社會溝通台灣戰略構想與防衛計畫的規劃、國防部認為台灣合理常、後比為何、兵役制度調整方向等問題。最後，邱顯智也指出，今日與會的專家學者都非常關注全民國防的部分，在烏克蘭遭受入侵後，全民除了對國防的關注來到高點，也有許多人願意採取實際行動，面對這樣的風氣，國防部應該要與民間擴大合作，甚至主動扮演整合民間資源的角色，才能真正達到國防部一直在談的全民國防。

時代力量立委邱顯智、王婉諭今天舉行公聽會，邀請各界專家討論兵役制度改革。圖／時代力量提供
時代力量立委邱顯智、王婉諭今天舉行公聽會，邀請各界專家討論兵役制度改革。圖／時代力量提供

國防部 邱顯智 王婉諭 教召

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