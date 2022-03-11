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蔡總統：不畏戰不求戰 教召新制維持後備作戰能量

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統臉書表示，不畏戰不求戰，教召新制維持後備作戰能量。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統臉書表示，不畏戰不求戰，教召新制維持後備作戰能量。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天在臉書表示，守護國家堅守「不畏戰，不求戰」的原則，而政府要透過新制教召，維持後備軍人作戰能量，共同與常備部隊建立強韌防禦體系，達成「常後部隊一體」的目標。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，此次教召以防守林口海灘為訓練目標，今天邁入第7天。蔡總統表示，自助人助，是烏克蘭面對俄羅斯侵略時最好的寫照。對於台灣而言，也只有提升自我防衛的決心和力量，才能捍衛國家主權與安全。

蔡總統說，這幾年來，政府不斷提升國防能量，其中，強化後備戰力，更是重要的一環，首批新制教召上周已經展開，除從7天調整為14天，更加強各項科目訓練。

相關科目訓練包含於戰術位置施訓，了解自身戰時任務及守備位置，達成「立即動員、立即作戰」目標；增加夜間、野營外宿訓練及行軍累積10公里以上；射擊訓練與戰鬥教練，由12小時分別調整為28小時、56小時。

蔡總統指出，透過新制教召，政府要維持後備軍人的作戰能量，與常備部隊共同建立強韌防禦體系，達成「常後部隊一體」的目標。政府去年也成立全民防衛動員署，要集合跨部會的能量，進一步邁向全民國防。

教召 軍人 蔡英文

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