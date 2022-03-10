感謝敬軍付出 空軍贈勳軍友社理事長李棟樑

任內積極走訪部隊基層，並且慷慨解囊贊助國軍，被形容為「史上最強理事長」的中華民國軍人之友社理事長李棟樑，八年任期即將於今年五月屆滿。空軍司令熊厚基上將今天以懋績甲種二等獎章，頒贈給李棟樑，表彰他任內積極推展勞軍慰問，樹立敬軍愛軍典範，成為國軍官兵最有力的後盾。

李棟樑今天上午率軍友社代秘書長謝明德，前往空軍司令部慰問，表達對空軍健兒捍衛領空、守護國家安全辛勞的敬意。雄厚基則頒贈懋績甲種二等獎章，感謝他以「走到、握到、關懷到」的精神慰訪部隊官兵，使官兵時刻感受到社會各界的親切關懷與照顧。熊後基也宣稱，「有中華民國空軍的一天，我們守護領空、寸土不讓的決心也絕不會改變，請理事長放心。」

李棟樑表示，自己接掌軍友社以來，「做的太少，得到太多，」他並且表示，自己八年來能累積將近1500場次的部隊慰勞，關鍵就是國防部與空軍的支持，才能跑那麼多行程，往往一天三、四個落地，因此必須特別感謝空軍的協助。