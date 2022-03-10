提升台海安全 國防部：延長役期無定論

「如果中國對台採取軍事行動，必定會付出慘烈代價！」外交部於10日提出書面報告說，國安單位已經提高台海周邊的各項預警作為，慎防中共攻勢。陸委會則指出，目前中國以穩定內外環境為優先，應不會貿然提升台灣緊張關係。此外，面對兵役延期的問題時，國防部部長邱國正表示，有討論很好，但國防部目前還沒有定論。

中共不致輕舉妄動

外交部10日於立法院提出書面報告表示，俄烏戰爭使得國際更加注重台海的安全，更出現「今日烏克蘭，明日台灣」的類比。報告指出，台灣位處第一島鏈的戰略位置，有台灣海峽的天然屏障，且為世界半導體產業龍頭，與烏克蘭在本質並不相同。

報告中強調，針對台海周邊軍事動態，國安單位已提高各項監偵及預警作為，慎防中國藉機發動攻勢；而「若中國錯估情勢，而對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。」

陸委會則於立法院報告說，中共雖然加大「反獨促統」的力度，但因為中共將迎接全國第二十次全國代表大會，會以穩定內外部環境為優先，為中國共產黨總書記習近平的延任鋪排造勢，短期內不致於提升兩岸之間的緊張關係。

兵役問題無定論

關於最近沸沸揚揚的義務役期增為1年的意見，邱國正表示，役期的議題很好，「大家都有主張，各有各的講法」。他說，重點還是要怎麼做才能讓大眾都接受，不過延長役期確實有助戰力提升，在教育召集時還能補強戰力，到目前還沒有定論。

國民黨立委廖婉汝在質詢時表示，全民防衛動員法通過後，加強教召訓練，外界有所謂「全民皆兵」的期待？國防部能作這個呼籲嗎？邱國正回應表示，學界專家多有討論，國防部不予置評，但都尊重。就國防部而言，要慎戰，其次要先勝，謀定而後動；再則要速戰，最後要全勝。

立委林昶佐則提出，有些過去無法接受軍事訓練的人（如女性、超過年限者等），但現在都願意守護家園，是否可以也接受軍事訓練？邱國正對此允諾研議，並表示，「愛國不分男女老幼」，國防部樂觀其成，而這些人士不一定要加入第一線戰鬥兵源，可成為勤務或戰鬥支援人員。

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