退伍軍人是否比照軍公教調薪 國防部：遵法令依法執行

本會期加入立法院外交及國防委員會的國民黨立委吳斯懷今天質詢表示，軍公教調薪4%，業經行政院核定，退伍軍人也應調薪，國防部副部長柏鴻輝表示，目前此案由銓敘部主導研議中，國防部都是奉政院核定來辦理，會遵守國家法令依法執行。

立法院外交國防委員會今日邀請國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會首長列席，以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題進行專案報告。吳斯懷與民進黨立委林靜儀都是首度以委員會立委身份質詢，林靜儀質詢時關切全民防衛動員署將發放的全民國防手冊內容。

吳斯懷質詢則表示，軍公教調薪4%，業經行政院核定，退伍軍人是否也應調薪，蘇揆曾允諾他只要符合條例，應該要作；而依陸海空軍軍官士官任官條例規定，只要中央主計機關發布消費者指數累計成長率正負5%或最少每4年，要由國防部組成專業評估小組，針對此事，國防部態度為何？

柏鴻輝表示，目前此案由銓敘部主導研議中，國防部都是奉政院核定來辦理，社會關注此事，國防部會遵守國家法令依法執行。

吳斯懷表示，希望國防部要有明確態度，為退伍軍人謀取應有的權益，這是國防部的職責，因為每年都有人退伍，要求國防部慎重執行。