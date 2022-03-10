立委催國防部拿出擴大徵兵立場 邱國正：不打包票

有立委今天在立法院催促國防部應盡速定出研議擴大徵兵制議題的時間表，國防部長邱國正表示，只要對建軍備戰有幫助、兵力增加有利，國防部當然樂觀其成，但他不能預設立場，「我不打包票」，但研議持續在進行，也會盡快。

立法院外交國防委員會今日邀請國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會首長列席，以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題進行專案報告。

民眾黨立委邱臣遠在會中質詢表示，全國關心擴大徵兵制議題，有民調顯示延長役期1到2年，約有4成民眾同意；1年則是3成，因此有7成民調顯示應該延長軍事訓練的役期，也有超過一半民眾認為女性應納入軍事訓練範圍，讓後備兵力有多種型態，不見得都要透過服役，但全民國防的概念，包括要不要傾向烏克蘭或以色列的方式，國防部身為主管機關，應要給大家明確方向。

邱國正回應表示，這些議題可以列入考慮、討論，但他深入看，民調所顯示年齡層不同。而只要對建軍備戰有幫助、兵力增加有利，國防部當然樂觀其成，但他不能預設立場，要訂出多少年的時程表來研議，討論中自然會有妥當結果。

但立委追問，因國人非常關心，希望國防部能加速定調具體研議方案，加強備戰方式。邱國正說，在過程中一定會盡快，但不要訂時間表，「我不打包票」，但持續在進行，也會盡快。

國民黨立委李德維質詢時也表示，外界討論是否恢復徵兵，國防部曾稱已在評估，究竟詳情為何？國防部副部長柏鴻輝回應說，國防部從精進案、精粹案到目前為止，所有兵役制改革到全民防衛動員署成立、教召方式，每隔一段時間就會討論，對近期外界的期待，國防部已成立研究小組研議當中，要謹慎來作。