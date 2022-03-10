立法院通過臨時提案 建議後備部隊增防空武器操作訓練

美國與歐洲國家輸入刺針、標槍飛彈協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，重創俄軍，立法院外交及國防委員會今天通過臨時提案，建議教召科目應增加與部隊有關的防空訓練。但據了解，目前國軍後備教召部隊多為步兵營，兵器連暫無防空武器編制。

立法院外交國防委員會今日邀請國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會首長列席，以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題進行專案報告。

俄羅斯入侵烏克蘭，但烏克蘭軍隊透過西方國家提供的FIM-92刺針防空飛彈（Stinger）及FGM-148標槍反戰車飛彈（Javelin）重創俄羅斯軍隊，讓外界認為國軍採購的刺針飛彈能夠應對共軍來襲。

民進黨立委王定宇在會中提出臨時提案表示，為強化台灣後備軍人教育召集訓練實戰能量，能有效因應現代科技作戰並提升後備軍人防禦戰力，因此建議教召訓練科目應增加「人攜式防空武器」有關操作訓練，同黨立委羅致政及無黨籍立委林昶佐都聯署此案。

國防部訓練參謀次長室次長李天龍同意此案，但建議應把「人攜式防空武器」字詞修正為「與部隊防空」有關的操作訓練。王定宇解釋，他理解部隊都有分工，但從烏克蘭經驗中，後備部隊可能會在戰時接受到各式各樣不同武器裝備，但他可以接受字詞從修正。這項提案最後獲得委員會通過。

王定宇也提出另一項臨時提案指出，全民防衛動員署1月1日成立，主要任務為持續精進後備軍人教召訓練並提升國軍後備部隊戰力、建立橫向跨部會合作機制、修訂後備軍事動員計畫。全案也獲得委員會通過。

王定宇說，全動署應建構台灣後備軍人召集多元教育訓練網絡指導支持體系，有助後備整備組織改革方案效益的發揮，並促使軍事國防、軍事動員機制與軍事教育連貫，民事國防、行政動員機制與全民國防教育結合，發揮防衛後備教育與訓練合一的效益。也應思考引入民間資源適度參與後備教育訓練，以充實並擴大後備教育訓練能量與功能，以利於全民國防意識的促進與提升，並強化台灣整體防衛戰力。