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共軍墜海運8反潛機曾進入我ADIZ？國防部：無法確定

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正（左起）、國安局長陳明通、外交部長吳釗燮，就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告並備詢。記者許正宏／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正（左起）、國安局長陳明通、外交部長吳釗燮，就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」進行報告並備詢。記者許正宏／攝影

中共一架運8反潛機南海墜海，國安局今證實此事，並表示共機3月上旬在南海發生墜海意外，中共選在鄰近海域發布禁航區從事搜救及軍事訓練，目的是在全球降低關注南海之際，測試美國等國底線。

國防部副部長柏鴻輝在面對民進黨立委劉世芳質詢時也證實此事，並表示共軍畫定區域實施搜救，但立委詢問墜機的運八反潛機過去是否曾進入我防空識別區，官員表示無法確定。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會，以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題，進行專案報告。

外傳日前中共運8反潛機月初在南海發生墜海意外，國安局在專案報告書中證實此事，並表示共機3月上旬在南海發生墜海意外，並選在鄰近海域發布禁航區從事搜救及軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，旨在全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美國及其他南海聲索國底線。

國安局提到，中共也持續以「海警法」為基礎，在東沙、南沙積極運用海警強勢執法，謀取擴大對爭議海域的實質管控。

國安局也指出，中共在俄烏之間均存戰略利益，對此次俄烏戰事立場尷尬，唯恐應處不慎損害自身戰略利益，並削弱所謂負責任大國形象，因此歐、烏各方幾度期盼中共介入斡旋，中共均不為所動。

國安局表示，但隨戰事演變，中共基於國際秩序巨變、全球經濟震盪，恐衝擊政社穩定大局、經濟穩增長，甚至影響20大順利召開，近已出現調整，表露願與國際共同斡旋立場；另一方面，中共仍有意趁俄烏戰事之際，持續對台施展政經拉壓、軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅手段，圖謀達致耗損台灣國防資源、分化官民和諧、打擊民心士氣等目的。

國安局表示，烏東問題無法等同類比兩岸情勢，且俄烏爆發戰事後，不僅牽動大國博弈、地緣政治、全球金融與能源市場穩定，更凸顯自由民主陣營與獨裁專制政權間益形激烈的競逐對抗，國安局將密注俄烏戰事發展，並持續完善各項蒐研工作，支援政府施政與決策參考。

國安局 中共 南海 反潛機 國防部

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