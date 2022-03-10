林昶佐籲讓當年免役者重受軍事訓練 邱國正：可研議

無黨籍立委林昶佐當年因病沒有服役，他上午在立法院詢問國防部長邱國正，現在台灣民間都表達願意守護家園的意志，而「當年去體檢時能是免役的，或是女性，現在都願意。現在有沒有可能讓這些願意守護家園的人，可以也接受(軍事)訓練？」拿起武器，堅守家園。邱國正允諾研議，他說，愛國不分男女老幼，國防部樂觀其成，而這些人士不一定要加入戰鬥兵源，而可成為勤務或戰鬥支援人員。

國防部、國安局、僑委會、外交部今天在在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告。林昶佐質詢表示，從烏克蘭反抗過程中，不分男女老少，大家都願意投入家園守護行列，在台灣民間也表達大家願意堅守家園的意志，包括超過年限、年齡已經除役者，當年去體檢時可能是免役的，或是女性，現在都願意(接受軍事訓練)。

他詢問邱國正表示，現在有沒有可能讓這些願意守護家園的人，可以也接受訓練，現在再來作體檢，若身體狀況都可以，尤其是面對這樣的危險時，願意拿起武器，來堅守家園，他曾詢全動署說主要是以編制內兵力為訓練對象，現在有沒有可能有研議的可能？

邱國正說，可以研議，愛國不分男女老幼，但目前作法有年齡限制，要成立一個規則，一旦作戰任何人要參與，國防部樂觀其成，分配工作不一定加入戰鬥兵源，而可成為勤務或戰鬥支援人員。