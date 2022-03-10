快訊

林秉樞獄中不洗澡、鬧獄友 上手銬調查轉違規房

莫斯科不相信大麥克：俄國與麥當勞的鐵幕愛恨史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林昶佐籲讓當年免役者重受軍事訓練 邱國正：可研議

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐當年因病沒有服役，他上午在立法院詢問國防部長邱國正，現在台灣民間都表達願意守護家園的意志，而「當年去體檢時能是免役的，或是女性，現在都願意。現在有沒有可能讓這些願意守護家園的人，可以也接受(軍事)訓練？」圖／取自立法院直播
無黨籍立委林昶佐當年因病沒有服役，他上午在立法院詢問國防部長邱國正，現在台灣民間都表達願意守護家園的意志，而「當年去體檢時能是免役的，或是女性，現在都願意。現在有沒有可能讓這些願意守護家園的人，可以也接受(軍事)訓練？」圖／取自立法院直播

無黨籍立委林昶佐當年因病沒有服役，他上午在立法院詢問國防部邱國正，現在台灣民間都表達願意守護家園的意志，而「當年去體檢時能是免役的，或是女性，現在都願意。現在有沒有可能讓這些願意守護家園的人，可以也接受(軍事)訓練？」拿起武器，堅守家園。邱國正允諾研議，他說，愛國不分男女老幼，國防部樂觀其成，而這些人士不一定要加入戰鬥兵源，而可成為勤務或戰鬥支援人員。

國防部、國安局、僑委會、外交部今天在在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告。林昶佐質詢表示，從烏克蘭反抗過程中，不分男女老少，大家都願意投入家園守護行列，在台灣民間也表達大家願意堅守家園的意志，包括超過年限、年齡已經除役者，當年去體檢時可能是免役的，或是女性，現在都願意(接受軍事訓練)。

他詢問邱國正表示，現在有沒有可能讓這些願意守護家園的人，可以也接受訓練，現在再來作體檢，若身體狀況都可以，尤其是面對這樣的危險時，願意拿起武器，來堅守家園，他曾詢全動署說主要是以編制內兵力為訓練對象，現在有沒有可能有研議的可能？

邱國正說，可以研議，愛國不分男女老幼，但目前作法有年齡限制，要成立一個規則，一旦作戰任何人要參與，國防部樂觀其成，分配工作不一定加入戰鬥兵源，而可成為勤務或戰鬥支援人員。

邱國正 國防部 免役 林昶佐

延伸閱讀

外交部嗆中共若侵台必付出慘痛代價 國防部低調：避免作戰

空襲警報響起怎麼辦？蘇貞昌沉默10秒 等國防部長解圍

教召5類人不容易被選？ 邱國正：有證據絕對辦到底

開放民間訓練？邱國正：沒有將營區變打BB彈地方的規劃

相關新聞

林昶佐籲讓當年免役者重受軍事訓練 邱國正：可研議

無黨籍立委林昶佐當年因病沒有服役，他上午在立法院詢問國防部長邱國正，現在台灣民間都表達願意守護家園的意志，而「當年去體檢...

外交部嗆中共若侵台必付出慘痛代價 國防部低調：避免作戰

外交部今在立法院外交國防委員會出烏俄情勢的報告，書面報告內容向中國大陸喊話：若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛...

國安局：俄烏戰事發展恐更趨激烈 中共將介入牟利

對於烏俄衝突的情勢判斷與影響評估國安局認為，俄烏戰事發展恐更趨激烈，而中共將尋求最佳時間點介入牟利。國安局將持續密切注各...

教召行軍結合戰訓

新制教召訓練昨實施第五天課程，參訓後備軍人在日前完成五公里戰術行軍後，持續實施七公里行軍訓練，並在行軍過程中，結合戰鬥間...

國防部：三軍全面防範中共藉俄烏情勢對我認知作戰

國防部明將在立法院提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，國防部表示，烏克蘭在「敵大我小」不利條件下，有效遲滯...

中科院副院長分析烏俄戰 國防要自主科技實力才是戰力

國立台灣海洋大學今天舉辦「藍海講座」，邀請國家中山科學研究院副院長林高洲專題演講，題目是「推動國防自主-中科院的責任與使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。