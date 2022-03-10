外交部嗆中共若侵台必付出慘痛代價 國防部低調：避免作戰

外交部今在立法院外交國防委員會出烏俄情勢的報告，書面報告內容向中國大陸喊話：若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。對此，國防部長邱國正上午說，大家都要避免作戰，但「國防部看到、聽到，但嘴巴是閉攏的」，會靜觀其變，不會跟別人討論，但有所準備有所因應。

外交部今天在在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，外交部在書面報告中表示，我國安單位已提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，慎防中國藉機滋事；而若中國錯估情勢恣意對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。外交部長吳昭燮宣讀時，也特別提及這點。

對於外交部表示「中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價」。國防部長邱國正上午在會前受訪表示，作戰大家都不願意，作戰之前都要經過一番考量，他真的要多考慮，慘痛不慘痛，一但作戰大家都很慘，以前不管抗戰、古代作戰經驗，到最後有慘勝，就算勝的也慘勝，真的需要多考量。

對外交部的說法，邱國正說，大家都要避免作戰，但坦白跟大家說，國防部看到、聽到，但嘴巴是閉攏的，會靜觀其變，不會跟別人討論，但有所準備有所因應，國防部什麼論壇都不會參與，但會看到、聽到，並列為參考。

對於外界有恢復義務役為1年的說法，邱國正說，這議題很好，大家都有主張，各有各的講法，民調他也看過，裡面有年齡層差別，但要怎樣讓大家能夠接受、合理，讓役期延長到一個確可看到戰力的地步，即便之後教育召集回來也能夠彰顯戰力，到目前沒有定論。