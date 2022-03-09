國防部：三軍全面防範中共藉俄烏情勢對我認知作戰

國防部明將在立法院提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，國防部表示，烏克蘭在「敵大我小」不利條件下，有效遲滯俄軍作戰行動，國軍參據烏克蘭善用國內戰場特性及認知作戰等經驗，已納入不對稱作戰規劃的一環。

而對此時當面敵情，國防部說現階段正值中共兩會期間，年底將舉行「 20 大」，對內以「維穩」為主要工作，研判共軍近期仍將於我周邊海、空域持續執行常態巡弋，目前未發現兵力異常調動情事，國防部持續密切注意。

國防部表示，針對俄烏戰爭，國軍已編成專案小組，蒐整相關資料並評析其態勢，並採取相應作為。

國防部表示， 國軍各單位持續密注俄烏戰事，整合雷、截情系統 及友盟戰略情報分享機制，掌握本、外島周邊海、 空域的敵情動態，並完備偵察、辨識、情傳、處理 與管制等作為，發揮早期預警功效。

國防部進一步說，表示國軍派遣在航機、艦及警戒待命等適切兵力，對共軍執行監控、攔截及驅離等作為；另三軍部隊保持高度警覺，並依各種徵候及威脅程度適時提升戰備等級。

國防部表示，國軍已建立資安縱深防護系統 ，全時域管控國軍網路，全面掌握並阻斷網路攻擊 ，確保指管通情系統運作正常。

國防部表示，現已依「全民防衛動員準備法」落實民、物力編管，整 合全民總力，維繫防衛作戰持續戰力；另藉由年度 「民安、萬安」演習，強化地方政府設定戰場景況 ，模擬戰災、防空及應變作為及軍民聯合演練。

國防部強調，全面防範中共藉俄烏情勢對我認知作戰，國防部除即時澄明錯假訊息外，並啟動專案文宣，運用國軍所 屬各社群媒體平臺，多層次、多面向，傳散國軍捍 衛國家、戮力戰備影片等文宣，形塑「自己國家、 自己防衛」理念。

國防部說，烏克蘭在「敵大我小」不利條件下，有效遲滯俄軍 作戰行動，國軍參據烏克蘭善用國內戰場特性及認知作戰等經驗，已納入不對稱作戰規劃之一環，並訂定「處處皆戰場」的概念，落實「時時做訓練」 的作為。