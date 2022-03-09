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中科院副院長分析烏俄戰 國防要自主科技實力才是戰力

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
中科院副院長分析烏俄戰，國防要自主科技實力才是戰力。圖／海大提供
中科院副院長分析烏俄戰，國防要自主科技實力才是戰力。圖／海大提供

國立台灣海洋大學今天舉辦「藍海講座」，邀請國家中山科學研究院副院長林高洲專題演講，題目是「推動國防自主-中科院的責任與使命」，以以色列國防自主為目標，也針對烏俄戰爭分析，他呼籲學子要有憂患意識，自己國家自己保衛，科技實力才是國防戰力。

講座吸引百餘師生，海大校長許泰文表示，中科院在我國防禦系統研發、人才培育扮演重要角色，在陸海空的研發成果顯示我國自主研發能力不斷提升，學校許多老師都與中科院有合作，海大的水下技術成果可以協助增強防禦系統，期待接下來的持續合作。

林高洲說，「現在戰爭不是比人多、戰車多，要比的是科技能力」，科技實力才是國防戰力，掌握科技優勢即能創造戰場優勢，為提升國防自主人工智慧是一定要發展的，智慧化處理及無人機、船運用，讓陸海空的立體化數位戰場，可以聯合通資電運用達成網狀化聯合作戰，在水下通訊部分就會需要海大的技術。

林高洲指出，近年科技部與國防部為全力推動國機、國艦國造及其他國防科技發展，並建構國家共通性科技能量，徵求突破式國防科技研發計畫，希望以多元的科技來源，發展突破式先進技術，國防力量是需要支持及投入的，「台灣國防武力是有能力保衛國土的」。台灣四面環海，水下感測及通訊非常重要，水下技術是下一階段與海大的重點合作計畫。

在發展國防自主同時要兼具科技發展、經濟成長，林高洲舉國防產業發展帶動國內超過4千家各式企業、超過1500億產值的例子，結合國防及產業達成良性循環才能創造軍民雙贏，希望能持續強化資安防護及人工智慧運用，一同建構國家安全體系。

中科院副院長分析烏俄戰，國防要自主科技實力才是戰力。圖／海大提供
中科院副院長分析烏俄戰，國防要自主科技實力才是戰力。圖／海大提供

海大 中科院 戰爭

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