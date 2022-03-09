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烏俄衝突下台海情勢 國防部：美派艦通過 共軍無異動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
俄烏戰爭引爆難民潮，圖為烏克蘭民眾在邊境檢查站等候，準備逃離家鄉。路透社
俄烏戰爭引爆難民潮，圖為烏克蘭民眾在邊境檢查站等候，準備逃離家鄉。路透社

對烏俄軍事衝突下的台海周遭情勢，國防部表示，拜登政府「定期派遣艦船通過台灣海峽」，而我目前未發現共軍兵力異常調動情事。

國防部明將在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，國防部在報告中表示，美國近期公布「印太戰略報告」，強調與友盟共同維護台海和平穩定，藉由聯合演訓及臺海巡弋等行動，彰顯維護「自由開放印太」戰略架構。

國防部表示，拜登政府延續自由開放印太戰略，部署航艦、作戰 艦於西太平洋、東海及南海巡弋，定期派遣艦船通過台灣海峽，主動公布核潛艦從事印太巡弋任務， 強化戰略嚇阻力量；另友盟國家亦以具體行動支持美國，於印太地區常態聯合演訓及巡弋，展現民主盟邦維護區域安全意志與力量。

中共此時可能行動，國防部表示，中共對俄烏戰爭始終強調「尊重主權領土完整，支持俄烏對話」，研判中共將在外交與經濟上持續支持俄羅斯。但中共現階段正值中共兩會期間，年底將舉行「 20 大」，對內以「維穩」為主要工作，研判共軍將於我周邊海、空域持續執行常態巡弋，未發現兵力異常調動情事。

國防部表示，俄羅斯入侵烏克蘭是冷戰後最大軍事衝突，對全球安全情勢影響巨大。國軍持續密注俄烏情勢變化，不斷提升不對稱作戰能力，鞏固全民心防及國軍士氣，防範認知作戰，反制中共灰色地帶威脅，依敵情威脅完善各項戰備應處，強化全民抗敵意志，建立可恃嚇阻戰力，成為區域和平穩定的力量。

中共 國防部 俄烏戰爭

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