陳以信籲重新認定「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍

立法院國民黨藉司法及法制委員會召委陳以信今日質詢表示，前花東防衛指揮部參謀長韓豫平因挪用2880元加菜金遭判刑4年半，舉國譁然，認為不符合比例原則，他呼籲法務部應針對全案適用法律再作斟酌，找出正確適用的法條，並重新認定「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍。法務部長蔡清祥回應表示，「法官這樣判有其心證」；至於判決後有無救濟方法，他會站在職權範圍內來斟酌。

而針對韓案所涉「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍，國防部主計單位截至今日為止，尚未作出相關解釋。

陳以信今天在司法及法制委員會質詢表示，前花東防衛指揮部參謀長韓豫平因挪用2880元加菜金遭判刑4年半，舉國譁然，認為不符合比例原則，過去102年澎防部有一位中校組長挪用加菜金1萬元作私人飲宴，當時判刑兩年且有緩刑，兩案差別為什麼這麼大？

備詢的法務部長蔡清祥表示，兩案是依個案情節由法官判決，他予以尊重。因為他未參與案件內容與開庭，法官這樣判有其心證。至於判決後有無救濟方法，他會站在職權範圍內來斟酌。

陳以信表示，大家都希望此案能能考慮非常上訴，但非常上訴是針對法律適用作判斷。他就法論法，這其中有一個「國軍加菜金作業處理規定」，內容本身雖規定加菜金受領對象，是「本部所屬各級機關部隊、幕僚單位及友軍單位」，並未說可用於民間人士，但沒有規定是否就意謂不能用於民間人士？

陳以信舉例指出，他過去是外交及國防委員會召委，曾到國軍各部隊考察，曾代表頒發加菜金，頒發後他也與席用餐，「請問你，我不是民間人士」？「我是不是規定中所謂的受領對象？」他其實並非這項加菜金規定裡的受領對象，而他當時食用他所頒發加菜金裡的飯菜，是否也構成民間人士使用加菜金？主其事者也涉有違反規定的嫌疑？

陳以信認為，這項加菜金使用規定並未強制規定在特殊情況下不得用於民間人士。法律規定認知上是否正確？有其空間。

陳以信進一步表示，今日判決理由之一是指韓「犯後態度不佳」，但102年的案例的某中校與韓少將，因犯不態度不佳的認定，一個兩年緩刑，一個則判刑4年半。但何謂犯後態度不佳？韓主張沒有違法意識、不認為此舉違法，可以稱之為犯後態度不佳？這是適用問題，可以再討論。此案全國都在看，要找出正確的理由。