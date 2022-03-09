林郁方看俄烏衝突：中國大陸已選邊站 討好西方更重要

國民黨智庫上午舉行「俄烏戰爭對國際和兩岸關係的衝擊」座談會，國民黨智庫國家安全組召集人林郁方認為，中國大陸已經選邊，從消極轉到積極，討好西方比得罪俄國更重要。台大政治系教授左正東認為，因俄烏衝突，相較過去兩年武統，現在中國大陸反而對於未來要輕啟戰爭更加謹慎。

林郁方表示，中國大陸對俄羅斯一直保持警戒，並沒有像外界認為的支持俄羅斯，對於克里米亞的獨立地位也沒有支持俄國，反而應該認為讓子彈飛一陣子，讓烏俄都因為戰爭消耗改變原來樂觀的看法。此外，俄羅斯相較西方抵制積極參加冬奧，北京卻棄權表達中立，對俄來說不夠友善。

林郁方表示，從中國大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏通電話，認為應該要用政治解決；中國外交部長王毅說中國願意因烏俄戰爭扮演渦漩的角色，這是轉向烏克蘭。這些都可看出，中國大陸其實是主張與法國、德國站在一起，希望在磨合角色與美國產生區隔。

左正東認為，現在中國大陸輿論對兩岸的評估更加謹慎，中國大陸所有官方聲明都是保持低調，迴避對烏克蘭的評論，既不支持也不批評。大陸因為烏克蘭戰事，相較過去兩年武統，現在反而對於未來要輕啟戰爭更加謹慎。左表示，俄烏衝突帶來好的效果，就是台灣要加強國防，如果民眾願意對國防付出成本，也會對和平更加珍惜。

左指出，CSIS曾寫過北京不樂見俄羅斯發動戰爭，尤其特別在中國大陸對俄羅斯的經濟制裁上，因為如果不配合，北京也可能成為被制裁的對象；很多人認為北京見獵心喜，但實事上是戒慎恐懼，雖然中國大陸反美但也沒有去支持俄羅斯，誰在反戰制高點就能得到認同和支持。

中華戰略前瞻協會研究員滕昕雲表示，俄烏戰爭為以陸戰為主，而台海戰場共軍先期必以遠程投射火力實施第一擊，俄羅斯所投射的遠程打擊火力，並無法癱瘓烏軍的指管防空體系；而台灣地狹人稠，將同等密度的火力轉移至台海戰場，仍會產生致命的效果。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，烏克蘭撐了兩周，得到西方國家的聲援；同樣的台灣的國防力量必須撐一陣子，才可能得到國際社會的奧援。不過他認為，這次俄烏衝突給予的啟示，是台灣應該要去想如何避戰，而不是如何準備戰爭，這是台灣這次要學到的功課。

政治大學外交系副教授吳崇涵表示，台灣國內情勢要保持團結不分化，因為民主社會最容易發生民意分化，烏克蘭國內也分親歐和親俄。他認為，今日烏克蘭、明日台灣的說法不對，但兩國在面對強權戰爭和國內分化是很像的，但台灣年輕人沒想到未來會發生戰爭，凸顯國防意識必須加強。