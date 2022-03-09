有車幹嘛走路？新制教召行軍 國防部長開示為這個原因

陸軍後備新制教召營近日陸續展開行軍訓練，外界有人質疑在國軍機動車輛足夠下，為什麼要仍要費時步行到戰術位置？據了解，國防部長邱國正在制定教召訓練科目時曾對內曾解釋過，主要是要讓後備軍人親自走過戰時的責任地區，才能認識戰場，鏈結後備軍人與保鄉保土的使命感。

正在桃園蘆竹大古山區實施新制教召的陸軍步兵206旅教召營，昨日開始實施行軍訓練，昨、今兩日氣溫升高，後備軍人操課時皆有軍用救護車跟隨。

陸軍6軍團表示，此次新制教召中，後備軍人行軍訓練路程從5公里、7公里及10公里逐步增長，14天訓期中共計有22公里的行軍訓練，會以循序漸進的方式，提升部隊機動能力，熟稔戰術運動要領，也藉此鍛鍊後備軍人的體魄，磨練耐力及意志力，建立捍衛家園的自信。

對於教召行軍的意義，國防部長邱國正在制定教召訓練科目時曾對內曾解釋過，主要是要讓後備軍人親自走過戰時的責任地區，才能認識戰場，鏈結後備軍人與保鄉保土的使命感。

桃園蘆竹大古山區實施新制教召營，受召者都是設籍在桃園當地的後備軍人。