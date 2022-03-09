第三代陸區案 國防部公布「野戰資訊通信系統」案決標

國防部今日公布對美以69億9378萬元軍購「野戰資訊通信系統」案決標，此案是我國陸軍現用「戰術區域通信系統」（IMSE），亦即所謂「陸區系統」的升級方案。

此案是美川普政府在2020年12月宣布對台出售總額2.8億美元的野戰資訊通信系統（Field Information Communications System, FICS）。內容包括由裝載在S-788 III型輕型多用途車廂LMS（Lightweight, Multipurpose Shelter）的154個通信節點（CN）、24個通信中繼系統、8個網絡管理系統（NMS）以及相關的後勤支援零件、技術手冊、人員服務等等組成。全案一度因尚未簽署價書而列機密案，經過1年多現在終於決標。

國防安全研究院表示，「野戰資訊通信系統」將由資通電軍的資通支援大隊接裝。從公開訊息研判，其為現役「戰術區域通信系統」（Improved Mobile Subscriber System，即「陸區」系統）的升級方案，構成作戰指揮中心至野戰部隊的機動通信骨幹，有利建立共同作戰圖像，強化聯合戰力，平時則可支援救災任務。

陸軍於1996年接裝之「陸區」系統，主合約商為美國通用動力公司（General Dynamic），由機動通訊車組構成，以此建構各作戰區野戰網路通聯，不僅曾於1999年「九二一」大地震赴災區支援，建構全區救災通訊，也曾陸續進行升級。

陸軍曾在立法院表示，陸軍95年起開始建立對美採購的「陸區（通訊）系統」，經歷年漢光演習驗證，現已納入國軍迅安系統，並可構連海空情資。