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陸軍M60A3戰車性能提升 射、砲控及觀瞄系統更新案決標

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
M60A3戰車。本報資料照
M60A3戰車。本報資料照

陸軍司令部今日公布戰車裝備更的決標案，以4億4401萬元預算，委由中科院進行部分M60A3戰車射、砲控及觀瞄系統更新，全案執行期間為3年，自今年2月18起至114年10月31日止。

案在月前於立法院外交及國防委員會審查預算時，一度遭立委質疑「為何只有上半部的提升？下半部卻沒有提升？」委員會最後決議減列此案500萬元預算。陸軍顯然自行調控預算，將此案順利發包。

陸軍現有460輛M60A3戰車，是1991年波斯灣戰爭結束後，美方以相對低廉價格將除役軍備出售給盟邦，目前是國軍主力戰車。

中科院曾提出M60A3戰車性能提升案，除將原有105公厘戰車砲升級到與對美採購M1A2戰車相同的M256 120公厘滑膛砲外，也計畫更換全數位化射控系統、電力驅動砲塔轉向與高低俯仰、駕駛手環境攝影機以及FLIR熱像儀等新型射控系統，並將戰車馬力從原有的750匹馬力提升至1200匹馬力。但因費用高昂，陸軍並未採用。

陸軍曾在立法院表示，目前此案是針對M60A3戰車射控與瞄準系統進行性能提升，並將納入整體評估與成本分析，再作下一階段底盤車輛研改，現正在研究階段，陸軍希望整體都能作提升，但目前評估只要提升砲控系統即可。

陸軍現有M60A3、CM-11、CM-12三型主力戰車到2026年將全數屆壽，陸軍除向美採購108輛的M1A2T戰車外，也委由軍備局以「玄甲計畫」為名規劃以部分M60A3戰車外掛反應式裝甲。研判目前先行更新部分M60A3戰車射、砲控及觀瞄系統。

傳稱陸軍已規劃未來戰車的數量將從現有的1010輛，精簡到常態維持600輛左右，除108輛M1A2T戰車和200輛M60A3戰車進行性能提升外，另從M60A3、CM-11挑選300輛進行延壽計劃。而100輛的CM12戰車則規劃全部封存。但事涉建軍與兵科消長，內部還在研議。

陸軍司令部今日公布戰車裝備更的決標案，以4億4401萬元預算，委由中科院進行部分M60A3戰車射、砲控及觀瞄系統更新，全案執行期間為3年，自今年2月18起至114年10月31日止。圖/取自政府決標網站
陸軍司令部今日公布戰車裝備更的決標案，以4億4401萬元預算，委由中科院進行部分M60A3戰車射、砲控及觀瞄系統更新，全案執行期間為3年，自今年2月18起至114年10月31日止。圖/取自政府決標網站

陸軍 立法院 中科院

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