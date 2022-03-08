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傳美方又建議我蓋第二座長程預警雷達 空軍回應了

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傳美方又建議我蓋第二座長程預警雷達 空軍回應了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍新竹樂山雷達站長程預警雷達系統。 圖／取自青年日報
空軍新竹樂山雷達站長程預警雷達系統。 圖／取自青年日報

傳美卸任國安官員代表團日前來台時曾向我國防部建議，應盡速在南台灣建構第二座長程預警雷達。空軍司令部今天表示，空軍現有各戰管雷達均能掌握台海周邊各型航空器，但會持續依敵情威脅及作戰需求滾動式檢討雷達部署。

美國拜登政府指派，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的卸任國安官員代表團， 3月1日來台展開30個小時的訪問，曾拜會國防部長邱國正。

據媒體報導，該團就印太安全及台海局勢等議題和國防部交換意見時，曾表示因應中共解放軍在南海與台灣西南西南防空識別區空域活動日增，建議我方應盡速在南台灣建構第二座長程預警雷達。

空軍司令部今天表示，空軍各戰管雷達依重層涵蓋、分頻部署原則，均能掌握台海周邊各型航空器。

空軍司令部也進一步說，空軍持續依敵情威脅及作戰需求滾動式檢討雷達部署，確保空情涵蓋無虞。

空軍在新竹樂山已建構一座長程預警雷達系統，由台美人員共同操作維持。我國耗資409餘億元投入新竹樂山長程預警雷達（SRP）建構，全案已於去109年結案。我國每年持續付出大筆維持費用，粗估每五年就高達百億餘元，而工業合作案全未執行。

空軍 台海 國防部

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