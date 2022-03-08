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影／《軍情站》新式教召戰術行軍 3日要達成一次10公里
國防部今年施行的14天新式教召制度，首批教召兵今(8)日進行首日行軍訓練，在桃園蘆竹山區進行半武裝，不著防彈衣的徒步行軍。
這批教召員上午進行戰鬥技能恢復訓練中的射擊預習，中午食用伙房野炊送來的餐盒後，下午2點著裝完畢進行距離僅5公里，高度差為178公尺的徒步行軍。這個距離對於時常登山的山友也許是輕而易舉，但教召兵來自四面八方各種不同領域，如何在首次行軍可以保持隊形，且在預劃時間抵達想定地點，仍讓負責教召訓練的基層幹部煞費苦心。
國防部在日前記者會表示，本次新式教召行軍單次將達10公里，陸軍六軍團政戰主任陳中吉表示，教召訓練重在戰力逐步的恢復，行軍訓練採漸進式5公里、7公里，最後才是10公里的行軍，目的是讓各種體能條件的教召兵可以同步順利地適應訓練強度，以期達成教召的訓練目的。
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