影／《軍情站》新式教召戰術行軍 3日要達成一次10公里

國防部今年施行的14天新式教召制度，首批教召兵今(8)日進行首日行軍訓練，在桃園蘆竹山區進行半武裝，不著防彈衣的徒步行軍。

這批教召員上午進行戰鬥技能恢復訓練中的射擊預習，中午食用伙房野炊送來的餐盒後，下午2點著裝完畢進行距離僅5公里，高度差為178公尺的徒步行軍。這個距離對於時常登山的山友也許是輕而易舉，但教召兵來自四面八方各種不同領域，如何在首次行軍可以保持隊形，且在預劃時間抵達想定地點，仍讓負責教召訓練的基層幹部煞費苦心。