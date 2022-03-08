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獨／迫砲標定林口敵軍登陸點 教召後備軍人大古山練戰技
陸軍步兵206旅新制教召營今天在桃園蘆竹大古山區實施現地戰術訓練，返營四天的兵器連後備軍人，約3分半鐘就能架好一座120迫擊砲，進入備戰狀態，身手堪稱熟練。
首波新制教召今日進入第4天課程，在桃園蘆竹大古山施訓的陸軍206旅新制教召營，所屬步兵連今天下午首度實施5公里的戰術行軍，兵器連則在山區標定林口海岸的砲陣地，實施120迫擊砲、81迫擊砲的組合訓練。
記者實地觀察，206旅後備營兵器連120迫砲班的後備軍人，從任務賦予開始，約三分半鐘可完成架砲，並完成水平與標定射向，身手熟練。
現場軍官表示，陸軍後備旅兵器連除120、81迫擊砲外，另封存有過去屬連級建制火力的60迫擊砲，但因已除役，没有在新制教召覆練戰技的範圍內。
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