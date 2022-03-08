新制教召蘆竹營首實施戰術行軍 後備軍人穿行櫻花林
首波新制教召今日進入第4天課程，在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅新制教召營，今天下午首度實施5公里的戰術行軍，官兵行經大古山櫻花林下，成為台灣新制教召一景。
首波新制14日教召今日進入第4天課程，後備指揮部動員管理處處長李宗泰上午表示，接訓單位今日依計畫就編制武器的射擊，並進行「連行軍」訓練。
在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅新制教召營，今天下午首度實施5公里戰術行軍，後備軍人輕裝持槍自當地大古山營部往蘆竹方向前進；將領說，今天只是試一下部隊體力，進行轉移，召訓第四階段會實施十公里行軍，模擬奔襲林口海岸實施防禦作戰。
206旅教召營部開設在大古山高點，設有沐浴站、手機管制、充電站、無線電、微波傳送裝備等，並懸掛有共軍機艦、人員識別圖表，頗具戰鬥氣息。今天下午氣温約21度，萬里無雲，官兵輕裝下山，在櫻花下行軍，令人印象深刻。行軍行列有憲警戒護，救護車隨行，六軍團政戰主任陳中吉等多位將領都入列一同行軍。
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