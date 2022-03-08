新制教召蘆竹營首實施戰術行軍 後備軍人穿行櫻花林

首波新制教召今日進入第4天課程，在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅新制教召營，今天下午首度實施5公里的戰術行軍，官兵行經大古山櫻花林下，成為台灣新制教召一景。

首波新制14日教召今日進入第4天課程，後備指揮部動員管理處處長李宗泰上午表示，接訓單位今日依計畫就編制武器的射擊，並進行「連行軍」訓練。

在桃園蘆竹施訓的陸軍206旅新制教召營，今天下午首度實施5公里戰術行軍，後備軍人輕裝持槍自當地大古山營部往蘆竹方向前進；將領說，今天只是試一下部隊體力，進行轉移，召訓第四階段會實施十公里行軍，模擬奔襲林口海岸實施防禦作戰。