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否認演訓為台海情勢備戰 邱國正：時事對推演訓是助力

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
俄烏戰爭連動台海情勢緊張，國防部近日頻繁提升戰備演訓，被解讀擔心台海有變？國防部長邱國正今受訪表示，沒有刻意針對，只是剛好結合目前環境讓人有遐想，「對我們也有利，對推動演訓是更加是一股助力」。記者周志豪／攝影
俄烏戰爭連動台海情勢緊張，國防部近日頻繁提升戰備演訓，被解讀擔心台海有變？國防部長邱國正今受訪表示，沒有刻意針對，只是剛好結合目前環境讓人有遐想，「對我們也有利，對推動演訓是更加是一股助力」。記者周志豪／攝影

俄烏戰爭連動台海情勢緊張，國防部近日頻繁提升戰備演訓，被解讀擔心台海有變？國防部長邱國正今受訪表示，不是這樣子，沒有刻意針對，只是剛好結合到目前的環境會讓人有遐想，但「對我們也有利，對推動演訓是更加是一股助力」。

邱國正說，不管是年度、每半年或每一季，都有一系列這種演訓，陸海空有一定的規定，包含年終測考等等，都是按部就班在做。

邱國正隨後在回應立委王定宇質詢時也提到，目前後備訓練，也有做包含刺針飛彈或個人單兵操作的火箭彈訓練，因為從這次俄烏戰爭看到，現代化戰爭不見得在野外。

邱國正說，這次教召安排行軍，也是考量防禦作戰要實作訓練，教召的人除了戶籍地，到教召所在旅，絕對要熟悉該旅的責任區環境。

對於有教召兵疑似入營前抱女友哭，邱國正表示，愛情、親情真的很偉大，但國防部該要做的還是要做，這是法的問題，也是要為了國家好。退輔會主委馮世寬則要媒體「叫他放心」，表示國軍的進步、管教，現在都是一流的了。

對於教召兵召重複動員一事，邱國正說，「不會吧，我們電腦選員」，外界有些揣測，如果能拿出證據證明有動過手腳，他負責處理，但目前沒有，都是電腦選的。

對於近日的役期延長與女性當兵議題，邱國正表示，國防部早就有一個編組做研議，各方的立論都有基礎，尤其當前環境更會造成討論，國防部都會統一參考、檢討，但相關民調也要看受測的年齡層。

邱國正 教召 國防部

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