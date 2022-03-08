羅致政：烏俄情勢與兩岸關係無法類比

民進黨Podcast頻道「耳朵出遊不出油」日前邀請立法委員、民進黨國際部主任羅致政專訪，內容在今天播出。羅致政表示，將烏俄情勢對比台海局勢，是模糊焦點的假議題，因為台灣是海島型國家，有天然屏障台灣海峽，烏克蘭則是陸地型國家。

羅致政指出，台灣必須要發展國防，若沒有自我防衛的能力，就是將國家命運交由別人手中。對於「若發生戰爭，台灣可以撐多久」的論調，羅致政說，烏克蘭展現的堅毅，讓諸多國家一起加入制裁俄國的行列，因此問題不在於台灣可以撐多久，而是台灣展現的態度、決心，若台灣輕易放棄，他國也無法提供協助。

日前美國總統拜登特使團，和前國務卿龐培歐相繼訪台，羅致政表示，正值烏俄情勢的敏感期間，這是美國政府藉機會傳遞訊息給台灣，化解國內的「疑美論」、「國防無用論」等認知戰，讓台灣人民了解，美國是可以信任的國家。

針對社會質疑國民黨立委吳斯懷進入外交國防委員會，羅致政表示，國民黨顯然不在意社會的疑慮，感到遺憾。外交國防委員會有較高機會接觸到國安機敏文件，包含國防預算，以及相關軍事部署等資訊，自己身為外交國防委員會的召委，會盡力確保機敏資訊受到嚴格保護，不會被社會懷疑的人（指吳斯懷）帶來負面的影響。