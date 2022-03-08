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國防部：國軍自製30鏈砲彈順利量產

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局205廠自行建立CM34 30公厘機砲型雲豹甲車所需30鏈砲彈生產線，正式量產。圖／軍聞社
國防部軍備局205廠自行建立CM34 30公厘機砲型雲豹甲車所需30鏈砲彈生產線，正式量產。圖／軍聞社

國防部今天表示，軍備局生製中心30鏈砲彈去年6月通過作戰測評，訓練彈及高爆彈第二階段自製，已於去（110）年12月通過研發測評，各項功能、性能均符合原廠標準，目前依計畫執行作戰測評。

國防部軍備局205廠去年起自行建立CM34 30公厘機砲型雲豹甲車所需30鏈砲彈生產線，準備正式量產。原廠美商Alliant Techsystems Operations LLC去年曾派遣兩名品質認證人員抵台，接受14天防疫管理，協助我進行產品認證事宜。

針對媒體報導「軍備局自製30鏈砲彈難產」，國防部今天表示，軍備局生製中心30鏈砲彈第一階段包件技轉組裝，已於110年3月通過原廠GD公司認證，並於6月通過作戰測評，可直接向原廠採購包件量產，彈藥供應無虞。30鏈砲彈訓練彈及高爆彈第二階段自製，已於110年12月通過研發測評，各項功能性能均符合原廠標準，目前依計畫執行作戰測評。

國防部

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