國防部：F-16V戰機將如期取得 編成小組觀察烏俄衝突

外媒報導美國拜登政府考量將原提供給台灣的F-16戰機轉供波蘭，國防部上午再度否認此事，強調我所採購F-16V戰機預計明年起至115年會陸續獲得。而對烏俄戰況，國防部證實編成專案小組持續觀察中。

紐約時報報導，美國拜登政府正在推動提供F-16戰機給波蘭，作為波蘭將俄製米格-29戰機援助烏克蘭的補償。不過，美國下一批F-16原本承諾要出貨給台灣，成為美方考量的問題之一，波蘭也不太願意以戰機援助烏克蘭，唯恐捲入俄烏戰爭。

國防部上午舉行記者會，國防部發言人史順文對此表示，目前沒有接到相關訊息，而空軍昨日已聲明，會嚴密掌全案握執行進度，預計明年起至115年會陸續獲得，「我們會管制」，如期如質如預算完成。

會中有媒體關切國防部如何分析烏克蘭戰爭台灣國軍需要加強的領域？史順文表示，有關俄烏衝突的議題，國防部也非常關心，也分成幾個小組在密切觀察，國軍主要任務還是維護國家安全作好戰備訓練整備任務，訓練處長已特別強調，國軍會抱著時時作訓練、處處皆戰場的精神，作好戰備訓練任務。