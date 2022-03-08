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新制14天教召後備軍人主要任務 國防部：熟悉作戰環境

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨。圖／取自國防部直播畫面
國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨。圖／取自國防部直播畫面

首波制教召今日進入第4天課程，後備指揮部動員管理處處長李宗泰上午表示，接訓單位今日依計畫就編制武器的射擊，並進行連行軍訓練，循序漸進恢復後備軍人專業技能。國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨則表示，台澎防衛作戰的特點是「處處是戰場、時時作訓練」，教召部隊的責任就是要熟悉作戰環境，國軍藉由紮實的訓練，可以有效強化後備軍人的射擊與狀況應處的能力，符合防衛作戰需求。

國防部上午舉行記者會，國軍實施新制14天教召，雖然延長天數，但仍外界仍有訓練無效論之說。將領特別進行說明。

劉慎謨表示，台澎防衛作戰的特點是處處是戰場、時時作訓練，教召部隊的責任就是要熟悉作戰環境，所課程規劃除以戰術行軍外，配合戰鬥教練、射擊訓練、夜間教練與野外宿營等一個循環訓練；另外強調輕兵器射擊，區分手槍、步、班、排用機槍與迫擊砲模擬彈射擊，課程從原本12小時、86發增加到40小時、183發，增加28小時、97發彈；戰鬥教練從原本12小時調增到40小時，增加28小時。國軍籍由紮實的訓練，可以有效強化後備軍人的射擊與狀況應處的能力，符合防衛作戰需求。

國防部發言人史順文補充表示，新制教召課程都是經過精密設計與安排。今年前三季執行完畢後，第四季會再作檢討。後備教召軍人都認真執行任務，訓練過程精實，逐步熟悉過去在軍中的專長。

後備指揮部動員管理處處長李宗泰表示，新教召首波第一天報到率高達98%，顯見後備軍人對召集訓練的支持，今日已是制教召的第4天，接訓單位依單位計畫就編制武器的射擊與連行軍訓練，並採循序漸進原則恢復後備軍人專業技能，後備軍人的反應，會納入後續策進研議。

國防部去年也曾向立法院報告表示，而為提升後備部隊戰力，自109年起後備教召期間輔以戰備檢查、部隊行軍及宿營，並增加射擊訓練發數，使其完訓後，達到「合格編制戰鬥成員」的目標，以符合任務實需。

教召訓練調整為14天後，依各類型部隊任務特性，增加「灘岸守備」、「城鎮戰」、「反(空)機降」、「重要目標防護」及「戰術行軍」等作戰實務課程，並結合「作戰區」年度重要戰演訓，就戰術位置實施訓練，以熟悉作戰環境。

教召 軍人 國防部

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