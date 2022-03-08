女性入營教召？國防部低調：訓能訓量還不夠

國軍正在實施新制14天教召訓練，但都是男性後備軍人參訓，女性志願役退役人員免去召集。國防部上午表示，無法召集女性退役人員參與教召是因國軍目前訓能與訓量尚有限制，未來提升後，「這個議題不排除納入研討」。

國防部上午舉行記者會，針對新制教召議題，時代力量立委建議應增加女性多元與國防事務的空間。全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，有關女性參與教召部分，最主要是因為國軍每年教召訓量是11萬人左右，新制後備部隊訓練只有一半；整個訓量沒有達到年年施訓前，暫時無法召訓女性同仁。

他說，全動署有作研議，未來幾個負責召訓的單位逐年實施編成，訓量逐次增加後，女性納入教召的部分，會持續研議作相關檢討。

國防部發言人史順文補充表示，國軍訓能與訓量現在還有限制，未來提升後，這個議題不排除納入研討。