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都是同一批人被教召？國防部出來面對了

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮少將。圖／取自國防部直播畫面
全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮少將。圖／取自國防部直播畫面

國軍開始實施14天新制教召，外傳選員不公，有後備軍人反應被連續召集。全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮上午表示，所有教召選員作業都是透過電腦系統檢選，沒有人工介入。他說，教召選員有幾個關鍵條件，首先要按軍種、階級、專長與戶籍地相符等條件，將這些參數輸入電腦後，並以「後退先用」原則，以剛退伍人員優先選用返營。他說，教召選員機制非常公平。

新制教召目前正在南北部同時實施，本周起陸續有數個營展開召訓，國防部上午舉行記者會，針對網傳教召被選入營者都是同一批人，國防部在教召選員是如何運作並具公平性？新舊制召訓選員標準有沒有不同？外傳志願役退役官士兵不用參與教召等節，國防部作出說明。

俞文鎮表示，教召選員機制非常公平，後備指揮部有一套後備動員管理系統，已使用多年，都是以這套系統作選員工作，系統穩定，操作介面也成熟。

他進一步表示，教召選員有幾個關鍵條件，首先要按軍種、階級、專長與戶籍地相符等條件，將這些參數輸入電腦後，再依電腦運作方式，挑選出參加召訓的後備軍人；其次，為保持後備部隊精壯，依後退先用原則，以剛退伍人員優先選用，所以依電腦系統選員結果，再依上開條件選擇，過程中沒有人工介入選員情事發生。他認為選員系統非常公平。

教召 國防部 軍人

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