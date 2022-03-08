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國軍再拼設立招待所 恆春鵝鑾鼻活動中心ROT案招商中

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
後備指揮部列管的恆春鎮鵝鑾鼻活動中心。圖／取自後備指揮部評估報告
後備指揮部列管的恆春鎮鵝鑾鼻活動中心。圖／取自後備指揮部評估報告

國防部上午宣布為已延宕十餘年的「屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻活動中心ROT案」再度進行招商，國防部表示，此案已於111年2月14日上網公告招商，公告期間至111年4月29日截止收件。

國防部將陽明山青邨與昔日聯勤招待所廢除後，至今沒有屬於國軍官兵住宿休閒的設施，國防部將目光轉往南台灣，前年重啟鵝鑾鼻活動中心ROT案前置作業計畫，以200萬元決標推動鵝鑾鼻活動中心ROT案前置作業計畫，在目前旅遊業一片蕭條下，危機入市，重新評估委外開發全案，希望發展為有軍方特色的休閒旅館。

早年的聯勤鵝鑾鼻活動中心為斷交前的美軍招待所，位於鵝鑾鼻燈塔附近海軍雷達站旁，是墾丁國家公園最南端山頂平台，面積約六點三公頃，是惟一同時環視巴士海峽、台灣海峽及太平洋景觀的特殊景點。

國防部上午舉行記者會表示，為配合行政院推動促參政策，國防部依據「促進民間參與公共建設法」，由軍醫院、活動中心等設施著手，引進民間專業技術或經營理念，逐步擴大民間參與項目，期達發揮資產效益及促進地方發展之雙贏目標。

國防部表示，該部已簽約營運案件總計9案，簽約投資金額總計約5.47億元，自簽約營運迄至110年止收取房地租金計約1.75億元、權利金計約3.73億元，總計收取5.48億元，分別挹注國庫及本部國軍生產及服務作業基金。另外，也屢次獲得行政院金擘獎肯定，其中陸軍聯誼廳ROT案更榮獲第17屆(108年)「政府機關」、「民間機構」及「顧問機構」三項佳等獎殊榮，為該屆最受矚目的案件。

國防部表示，全民防衛動員署授權後備指揮部辦理的「屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻活動中心ROT案」，位於屏東縣恆春鎮東海路600號，屬墾丁國家公園乙種旅館用地，已於111年2月14日上網公告招商，公告期間至111年4月29日截止收件。

針對新開發的鵝鑾鼻活動中心，後備指揮部後備指揮部人事軍務處處長程俊源表示，未來針對國防事務人員公勤住宿，將依政院主計總處規範實施，旅遊住宿則以定價給予折扣優惠。國防部資源規劃司財物資源處處長張獻瑞則表示，目前推動的9項促參案件，如三總美食街、陸聯廳國防事務人員都有9折優惠，停車收費也有半價優惠。

國防部 屏東縣 恆春

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