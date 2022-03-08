【專家之眼】看烏克蘭戰地之苦 問蔡政府如何追求和平

刻在進行的烏克蘭戰爭，是用人民生離死別的血淚，向台灣示範了弱方又是戰場的慘況。而面對詭譎的兩岸三方情勢，台灣更小，一旦開戰，又可能是戰火中心，只是蔡政府官員目前對此討論，多集中在戰爭相關議題，對人民而言，頗有不知民間疾苦之嘆。雖說能戰才能和，但我們對於他國的戰爭示範，除了學習如何應對戰爭外，更要知道如何維護和平才是。

俄烏戰事已披露不少殘酷部分。小國烏克蘭人民身處戰地，似乎只有三種選擇：逃難、待人宰割、或擔心飛彈臨空。開戰以來超過145萬人逃離家園，在這麼短時間內出現這麼多難民，為歐洲二戰以來首見。而俄軍在占領區實施宵禁，不准三人同行、晚8時外出，人民有被射殺可能；隨著戰事繼續擴展，落彈只會愈來愈多、坦克更常穿越街頭，人民受訪稱「我希望我們能夠活下來」。

面對人民的卑微要求，期待強權俄國罷兵不切實際。俄軍攻勢緩慢雖然出乎意料，但因政權性質與大國競爭，若俄羅斯此時虎頭蛇尾達成停戰協議，只會讓歐美等國看破手腳。以大欺小的戰爭機器一旦開動，就脫離個別領導人掌控全局意志，沒見勝負是不會停止的。

相比烏克蘭的開戰條件，台灣更不利的是，人口比烏國更密集，別說戰事剛發生，機場港口與軍事基地周邊住宅就可能面臨彈雨洗禮，我們還四面環海，一旦出現戰爭前兆，連逃難的機會都沒有。

面對如此處境，行政院長蘇貞昌在立法院的答詢，卻只是說「我們備戰，但不求戰，也不畏戰」，再加上罵立委「投降主義」、「附和中共」、「你講話的口氣跟國台辦很像」。

對罵有關修養，而前面這樣說其實也沒回答問題。因為小國烏克蘭之前在求戰嗎？對多數台人而言，即便烏國想加入北約，那也只是行使主權國家行為罷了，只因違反大國利益，才無法避免戰禍。

台灣當然要有能戰才能和的準備。但看烏俄戰爭經驗，與我地理人口條件，身為美中台三邊裡最弱的一方，一旦台海有事，戰火又最可能在此爆發。如果真以人民身家性命財產為念，蔡政府應該是最有責任去尋求和平。

就算覺得尊嚴比人命更重要，退而求其次，我們也至少應確保溝通管道暢通，避免擦槍走火事件發生。但令人遺憾的是，自從蔡政府執政以來，兩岸冰封至今。一個巴掌拍不響，蔡政府也有難辭其咎之處。

民國24 年，蔣中正總統面對中日懸殊實力，雖然民氣可用，仍在廬山發表「最後關頭」演說，強調「和平未到根本絕望時期，決不放棄和平，犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲」，一個負責任的政府，該要怎樣做好和平準備？蔡政府去蔣雖急，對於某些以民為念部分，恐怕還是該學一下。