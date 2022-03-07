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唯恐捲入俄烏戰爭 波蘭：不會送戰機給烏克蘭

他放下臨盆妻和幼子接受教召 李俊虢：男人本分

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
後備軍人李俊虢。圖/軍聞社
後備軍人李俊虢。圖/軍聞社

參與206旅新制教育召集訓練的後備軍人李俊虢，因為太太即將臨盆，應該可申請免召，太太與兒子也堅持陪他一起來報到，讓他可以無後顧之憂的完成14天教召訓練。他向軍媒表示，「教召是每個男人都可能會遇到的，就跟當兵一樣，我只是做好自己的本分」。

軍聞社今天報導引述李俊虢的話說，當初接到教召令後，沒想到來得這麼快，心裡最放不下的是太太，家中有一位1歲多的兒子，而且太太也在3月即將臨盆，但是在與太太溝通後，卻得到她的是百分百支持，雖然得知可以申請免召，但還是想來履行「我的義務」。

服役時也辦理過教召的李俊虢表示，除了得到太太的支持，也希望看看新制的教召訓練較以往有什麼不同。他說，感覺真的很不一樣，直接在守備地境報到，並夜宿營外，而且撥發新式裝備，真的跟以往非常不一樣，也讓他對未來的課程充滿期待。

教召 軍人

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