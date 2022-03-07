陸軍206旅新制教召 後備軍人接受戰傷急救訓練

陸軍第六軍團步兵第206旅「新制14天教育召集訓練」今日進入第3天，參訓的後備軍人接受進行「戰傷急救」訓練。

今日天雨且温度下降，國防部公布在桃園蘆竹實施的教召訓練影像，顯示後備部隊均加穿制式大夾克，實施室内課程。

軍聞社今日報導，教召部隊除了持續加強後備軍人編制武器「專長複訓」課程外，並進行「戰傷急救」訓練，區分「緊急救護技術」、「止血法」、「繃帶術」、「固定術」等課目，藉教官講解、分組實作、訓後合格簽證方式，使召員熟稔處置流程及急救作為。

陸軍第六軍團指出，戰傷急救訓練的目的，在使人員模擬於敵火下作業情況，並藉由緊急救護處置，透過自救互救方式提高存活率，維護部隊戰鬥持續力。

陸軍第六軍團表示，戰傷急救訓練不僅能建立後備軍人基礎救護觀念，使同袍在需要時可獲得即時協處，亦可從中培養官兵間互助合作、冷靜判斷的應處能力，確保團隊戰力完整。