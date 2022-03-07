曹興誠籲全民皆兵 郭正亮：曹是新加坡人以身作則再談

聯電榮譽董事長曹興誠近日撰文指出，很多人問如果中國大陸攻台，美國人是否派兵協防台灣，這種問題「很丟臉」，因為若是加以訓練上千萬健康人口，至少擁有百萬菁英，所以台灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵。民進黨前立委郭正亮今天表示，曹興誠的兩個小孩是美國人，曹自己是新加坡人，卻叫大家全民皆兵，「是講什麼屁」，呼籲曹興誠以身作則再來談。

國防部為有效提升後備部隊戰力，今年起以「後退先用」為原則，試行「年年施訓，每次14天」的新式教召訓練，盼以有效恢復退伍後備軍人的戰鬥技能。郭正亮今天接受網路節目「震傳媒」專訪時表示，新式教召是「捨本逐末」，國軍如果沒有1年以上的訓練，根本無法學到東西。他當年當兵1年10個月，至少有學到一點東西，如果當了1年兵去教召就有意義。

郭正亮也以南韓教召制度為例，他說，在南韓當兵大約2到3年，教召則是1年1天，3年就3天2夜，4年就4天3夜，「若當兵只當4個月，就叫你來野外求生14天，多打靶有屁用？根本什麼都沒學會，且現代軍事都會牽涉到高科技，當4個月學個屁？」

談到恢復徵兵制，郭正亮指出，南韓、以色列與台灣一樣面臨嚴峻的安全挑戰，而新加坡旁邊沒有中國卻採取徵兵制，北歐的瑞典也是在去年恢復徵兵制。

主持人黃光芹問，「但恢復徵兵制年輕人會恨我們？」郭正亮則說，「那你（執政黨）就不要吹牛，不要整天吹抗中保台」。

至於聯電榮譽董事長曹興誠提台灣應該全民皆兵，郭正亮表示，「他兩個小孩是美國人，自己是新加坡人，卻叫大家全民皆兵，是講什麼屁啊？自己要先以身作則才能講這種話，憑什麼要求別人？」

針對民進黨透過活動聲援烏克蘭，郭正亮表示，「要聲援烏克蘭就去當志願軍，昨天有新聞指出美國志願軍有3千人過去，他們是真的要去打仗，目前的烏克蘭並不需要造勢聲援。」

至於台海出事，美國是否會出兵幫忙？郭正亮指出，不可否認，若沒有美國台灣早就淪陷，但台灣最後還是要靠自己，「先前簽訂的台灣關係法曾告訴我們，美國會提升台灣的防禦能力，沒有說要出兵，意思就是要自己打。」