美研議轉送提供台灣的F-16戰機？專家：拜登將遭質疑

紐約時報今（7）日報導，美國拜登政府正在考慮將原本承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭，作為波蘭將俄製米格-29戰機交給烏克蘭的補償。有旅美專家認為，他很難想像拜登政府會挖情勢也很緊急的東牆去補西牆，此舉不僅沒有必要，政治上也會立即遭到質疑與批評。

紐約時報報導說，美國白宫國安會官員5日密集討論如何讓波蘭將烏克蘭飛行員熟悉的俄製米格-29戰機（MIG-29s）機隊轉交給烏克蘭，美國將把性能更好得多的美製F-16戰機送給波蘭，作為補償。但這項交換行動很複雜，因為這其中許多F-16戰機是美國承諾要提供給台灣的，而美國在台灣的戰略利益更大。

我國三讀通過編列2472億3883萬元特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機，計畫部署於台東。美方報導消息傳來，旅美的台海安全研究中心主任梅復興認為，他的理解是波蘭將MiG-29戰機轉交烏克蘭抵抗俄羅斯，然後美國設法提供波蘭一批F-16戰機。

梅復興進一步說，波蘭目前總共只有23架MiG-29戰機，所以就算全部都給了烏克蘭，補充也只需一個中隊；美國隨便撥調，甚至是請哪個盟邦週轉一下就有了，就像越戰時中華民國週轉F-5A戰機給越南一樣。但他很難想像拜登政府會挖情勢也很緊急的東牆去補西牆，此舉不僅沒有必要，政治上也會立即遭到質疑與批評。