快訊

台中興中街大火奪6命 女房東「愛撿回收物」驚人身價曝光

賑災烏克蘭捐款達3億 外交部：先撥1億助難民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美研議轉送提供台灣的F-16戰機？專家：拜登將遭質疑

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
我現役F-16V戰機。記者洪哲政／攝影
我現役F-16V戰機。記者洪哲政／攝影

紐約時報今（7）日報導，美國拜登政府正在考慮將原本承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭，作為波蘭將俄製米格-29戰機交給烏克蘭的補償。有旅美專家認為，他很難想像拜登政府會挖情勢也很緊急的東牆去補西牆，此舉不僅沒有必要，政治上也會立即遭到質疑與批評。

紐約時報報導說，美國白宫國安會官員5日密集討論如何讓波蘭將烏克蘭飛行員熟悉的俄製米格-29戰機（MIG-29s）機隊轉交給烏克蘭，美國將把性能更好得多的美製F-16戰機送給波蘭，作為補償。但這項交換行動很複雜，因為這其中許多F-16戰機是美國承諾要提供給台灣的，而美國在台灣的戰略利益更大。

我國三讀通過編列2472億3883萬元特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機，計畫部署於台東。美方報導消息傳來，旅美的台海安全研究中心主任梅復興認為，他的理解是波蘭將MiG-29戰機轉交烏克蘭抵抗俄羅斯，然後美國設法提供波蘭一批F-16戰機。

梅復興進一步說，波蘭目前總共只有23架MiG-29戰機，所以就算全部都給了烏克蘭，補充也只需一個中隊；美國隨便撥調，甚至是請哪個盟邦週轉一下就有了，就像越戰時中華民國週轉F-5A戰機給越南一樣。但他很難想像拜登政府會挖情勢也很緊急的東牆去補西牆，此舉不僅沒有必要，政治上也會立即遭到質疑與批評。

戰機 波蘭 F-16

延伸閱讀

美國傳與委內瑞拉討論鬆綁石油制裁 設法抑制油價

紐時：美國考慮將承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭

澳洲助防長：澳洲須有準備 慎防中國對台行動

拜登提供俄羅斯攻烏情報盼阻戰爭 卻慘遭中共背刺？

相關新聞

美研議轉送提供台灣的F-16戰機？專家：拜登將遭質疑

紐約時報今（7）日報導，美國拜登政府正在考慮將原本承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭，作為波蘭將俄製米格-29戰機交給烏克蘭的補償。有旅美專家認為，他很難想像拜登政府會挖情勢也很緊急的東牆去補西牆，此舉不僅沒有必要，政治上也會立即遭到質疑與批評。

時力拋恢復一年徵兵制 女性也要多元參與

俄羅斯、烏克蘭戰爭延燒，時代力量立委邱顯智指出，為強化義務役退伍軍人的後備戰力，徵兵制度恢復一年的受訓時間；第二，啟動軍...

展現防衛決心 時力立委呼籲徵兵役期延長為1年

俄羅斯入侵烏克蘭，引發各界討論台灣兵役制度。時代力量立委邱顯智、王婉諭今天呼籲，徵兵制役期應從4個月延長為1年，強化義務...

教召打野外如廁怎解決？「宿營挖廁所」早就過時了

國軍新制教召北部在桃園蘆竹大古山一帶山區實施野外操課、宿營，並在操課地點周邊放置流動廁所，供官兵使用。軍方表示，國軍舊版...

老闆停業怨教召 立委提「超狂教召大補帖」

外傳有後備軍人因入營教召所開餐廳被迫停業，國民黨立委鄭天財日前在立法院聯署一項「後備軍人優待條例」草案，內容規定，參與教...

教召怎抽？前職軍「吃誠實豆沙包」曝4大恐怖事實：這5種人不容易抽到

最硬教召報到！曾任職軍的網紅「工業凱C」昨（6）日在臉書發文表示，最近有許多人好奇「關於教召，誰要去？抽到誰？怎麼抽？為什麼有些人連續好幾年年年報到，有些人一輩子也沒被抽到？」，她以曾任軍中參一（文書兵，負責人事業務）的經驗分享關於教召的四大事實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。