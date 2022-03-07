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烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

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時力拋恢復一年徵兵制 女性也要多元參與

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
時代力量立委邱顯智、王婉諭提出兵役改革。圖／邱顯智辦公室提供
時代力量立委邱顯智、王婉諭提出兵役改革。圖／邱顯智辦公室提供

俄羅斯、烏克蘭戰爭延燒，時代力量立委邱顯智指出，為強化義務役退伍軍人的後備戰力，徵兵制度恢復一年的受訓時間；第二，啟動軍事訓練、教育召集訓練內容的全面改革，別再讓「當兵是浪費生命」，成為難以挑戰的社會共識；第三，審酌國家安全、社會發展的需要，女性也應納入多元形式的義務參與，以擴增整體戰力。

邱顯智指出，現行兵役制度有三個非常嚴重的問題：第一，少子化下常備兵力兵源不足。根據立法院法制局估算，到2039年可招募的役男僅剩5.6萬名男性，一定會發生兵源短缺。第二，後備兵力兵源不足、戰力更是不足。軍事訓練縮短為四個月的義務役，根本無法培養具備戰鬥力的後備軍人。這一點，即便讓四個月的軍訓役男下部隊，仍是難以彌補訓練的嚴重不足。

邱顯智指出，第三，訓練不僅不足，更讓人反感。這不是因為大家不想保衛國家，而是虛應故事、官官相護、表面功夫的軍中文化讓人痛惡，對拔草掃地、重複無意義勤務的訓練感到浪費生命。

時代力量立委王婉諭表示，憲法說「人民有依法律服兵役之義務」，1933年立法的兵役法卻說「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」，這是過去刻板性別分工印象下，將女性排除在外的不合時宜立法，而現在正是已經到了「釋字490號」解釋中所說「斟酌國家安全、社會發展之需要」來檢討人民如何履行兵役義務的時候了。

王婉諭指出，在現代的戰爭型態中，軍事知識、救護技術、防災訓練、作戰策略等，皆需納入國家整體的國防規劃。一旦戰爭爆發，需要的不只前線士兵，還需要整體社會的後勤人力。因此，不只是女性，包括因家庭因素、生理限制無法履行兵役義務的男性，皆應該有多元的義務參與管道。

時代力量 邱顯智 戰爭

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