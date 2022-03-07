教召打野外如廁怎解決？「宿營挖廁所」早就過時了

國軍新制教召北部在桃園蘆竹大古山一帶山區實施野外操課、宿營，並在操課地點周邊放置流動廁所，供官兵使用。軍方表示，國軍舊版的「愛民十大紀律」中，第一條確有「宿營挖廁所」要求，但時至今日，承平期間民間土地未經允許已不能隨意挖掘野戰廁所，此舉也不符衛生要求，因此教召推進到戰術節點的野外訓練課程，陸軍統一租用流動廁所，放置在操課或宿營地外供官兵使用。

廿餘年前國軍舉凡各式師旅營級對抗，在野外要解決如廁問題，抵達野營地後首件工作就是挖掘野戰廁所，深坑木砦加頂蓋，地點通常是在部隊宿營地旁的農地或荒地，視為必要衛生手段。此舉甚至被列為國軍部在外行軍操演「愛民十大紀律」的第一則。

舊版的「愛民十大紀律」依序為：1.宿營挖廁所、2.洗澡避女人、3.待人要和氣、4.雇工先付錢、5.損壞要賠償、6.買物不賒欠、7.借助民房先商量、8.臨走掃地物還原、9.愛護莊稼樹木、10.不拿一針一物。

但隨時代進步，國軍野外操課的「愛民十大紀律」，早已有新的要求，新版內容如下：1、待人要謙和；2、行車要禮讓；3、宿營要安靜；4、環保要重視；5、損壞要賠償；6、農作要愛護；7、民俗要尊重；8、購物要付現；9、助民要熱心；10、急難要救助。

過去的「宿營挖廁所」、「洗澡避女人」等節，在現代流動廁所租賃便利，且國軍有制式、男女分流的沐浴設備下，已不符現況。且民地珍貴，通常地主不會允許軍方挖設野戰廁所。

陸軍也說，206旅在蘆竹大古山一帶的野外操課場地、宿營單位，都租用流動廁所供官兵使用，定時清理，符合衛生要求。現在「打野外」未再要求官兵「宿營挖廁所」。