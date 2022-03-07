老闆停業怨教召 立委提「超狂教召大補帖」

外傳有後備軍人因入營教召所開餐廳被迫停業，國民黨立委鄭天財日前在立法院聯署一項「後備軍人優待條例」草案，內容規定，參與教召的後備軍人，不但所屬公司必須給公假，且「薪資照給」，國防部還須每日按基本工資額度發給津貼，「以激勵後備軍人士氣，強化戰力」。

國軍首次14天的新制教召，日（5）前在桃園蘆竹由陸軍206旅開始實施，其實同一時間，高雄海軍陸戰隊新訓旅也有一個營接下14天教召任務。本周起由10軍團257旅接訓、下周則由8軍團203旅接訓。據規劃，蔡英文總統將於12日慰勉桃園蘆竹參訓的後備軍人。

新制14天教召訓練，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於1至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計25個營（連）1萬5千餘人實施驗證，置重點於專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能。

國民黨立委鄭天財等18人提案，為降低對後備軍人生計影響，兼顧常備部隊人才招募，增加後備軍人召集期間的待遇及優惠福利措施，以激勵後備軍人士氣，強化戰力，因此擬具「後備軍人優待條例」草案。此案將在明(7)日在程委會闖關。

草案第4條規定，後備軍人參與召集應發給津貼，由主管機關依召集當年度基本工資按日發給；且完成訓練合計四次或28天者，應自第5次或第29天起，完成當階段訓練後，由召訓機關或部隊發給奬金。

草案內容第6條規定，後備軍人接受召集期間，所屬機關(構)、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。員工請假期間、員工、給付薪資金額範圍、所得額範圍及減除方式、申請期限、應檢附之證明文件及其他相關事項辦法，由主管機關會同財政部訂之。且金額可自所得稅中所得額減除。