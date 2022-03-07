老闆停業怨教召 立委提「超狂教召大補帖」
外傳有後備軍人因入營教召所開餐廳被迫停業，國民黨立委鄭天財日前在立法院聯署一項「後備軍人優待條例」草案，內容規定，參與教召的後備軍人，不但所屬公司必須給公假，且「薪資照給」，國防部還須每日按基本工資額度發給津貼，「以激勵後備軍人士氣，強化戰力」。
國軍首次14天的新制教召，日（5）前在桃園蘆竹由陸軍206旅開始實施，其實同一時間，高雄海軍陸戰隊新訓旅也有一個營接下14天教召任務。本周起由10軍團257旅接訓、下周則由8軍團203旅接訓。據規劃，蔡英文總統將於12日慰勉桃園蘆竹參訓的後備軍人。
新制14天教召訓練，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於1至3季，由三軍司令部及後備指揮部，計25個營（連）1萬5千餘人實施驗證，置重點於專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能。
國民黨立委鄭天財等18人提案，為降低對後備軍人生計影響，兼顧常備部隊人才招募，增加後備軍人召集期間的待遇及優惠福利措施，以激勵後備軍人士氣，強化戰力，因此擬具「後備軍人優待條例」草案。此案將在明(7)日在程委會闖關。
草案第4條規定，後備軍人參與召集應發給津貼，由主管機關依召集當年度基本工資按日發給；且完成訓練合計四次或28天者，應自第5次或第29天起，完成當階段訓練後，由召訓機關或部隊發給奬金。
草案內容第6條規定，後備軍人接受召集期間，所屬機關(構)、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。員工請假期間、員工、給付薪資金額範圍、所得額範圍及減除方式、申請期限、應檢附之證明文件及其他相關事項辦法，由主管機關會同財政部訂之。且金額可自所得稅中所得額減除。
草案立案意旨強調，希望上案能減少召集期間對後備軍人雇用機關及單位團體營運的衝擊。
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