教召怎抽？前職軍「吃誠實豆沙包」曝4大恐怖事實：這5種人不容易抽到

最硬教召報到！曾任職軍的網紅「工業凱C」昨（6）日在臉書發文表示，最近有許多人好奇「關於教召，誰要去？抽到誰？怎麼抽？為什麼有些人連續好幾年年年報到，有些人一輩子也沒被抽到？」，她以曾任軍中參一（文書兵，負責人事業務）的經驗分享關於教召的四大事實。

一、他們跟你說抽籤，你就是被抽到？

「工業凱C」坦言根本沒有所謂的電腦抽籤，「我們完全看誰順眼選誰，但因為被選來的人會很不爽，所以我們都推給電腦選的，以免被打！」

二、為什麼去年被選的人，今年還是很容易被選到？

「工業凱C」透露因為他們都是拿去年學長的舊資料出來改的，「如果可以沿用舊資料，為什麼會想要重新做？所以通常就是把舊資料叫出來改個檔名，再把一些不能用的、期滿的刪除修改一下」。

三、有哪人不容易被選到？

「工業凱C」揭露住太遠（幫國家省車馬費，也怕你遲到）、身材體型特殊（管經理裝備的會靠X）、名字太特殊不知道怎麼念（我也不知道怎麼打乾脆跳過）、軍事專長是爽缺已經被志願役佔滿了的人、前科犯（我們並不會想自找麻煩），上述5種人都不太會被選到。

四、女生不會被教召？

「工業凱C」說明依規定是要，但基於以上三點，應該不會有人想找自己的麻煩，「想像你們單位找了一個女生教召員進來，其他人要特別安排她的起居，找適合的裝備，他不被白眼到死？」

文章曝光後，獲得許多網友贊同「真的！教召都一直重複，超不公平」、「八年四次召完之後，會發現每一次都是同一批人」、「今年準備第四召了！承辦人員只會複製貼上～（嘆氣）」、「果然登出後就開始說大實話」。

也有曾任軍中參一的網友回應，「專業！我也當過參一兼傳令」、「基本上完全沒有電腦選這件事，基本上旅參一照喜好亂跳，根據兵專填入，完全沒有電腦這件事...（旅參路過）」、「不能同意你再多了...前參一附和」、「參一+1，誰那麼無聊自己弄，當然是舊資料拿出來『參考』啊！」。

國防部推動「1年1召、1次14天」新式教育召集，首梯教召人員已於5日入營，期間無實施休假及外散宿，部分天數將於戰術位置實施野宿、野炊，且增加訓練時數，強化複訓成效，新制教召訓練加嚴故被網友稱為「最硬教召」。