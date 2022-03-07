空軍對法商購「空用戰術訓練」供幻象飛行員赴法交流
國防部日前公布透過駐歐採購組對法國商購「空用戰術訓練」接續的勞務案，以兩千餘萬元對法國採購幻象戰機飛行員赴法進行交流。
此案規劃自今（111）年起至113年，提供幻象戰機飛官藉專案赴法提升飛行員戰術經驗及知識，包括參訪與研討會交流。
此案由法方DCI-AIRCO BRANCH公司得標，金額2730萬零159元。該公司為法國國際國防顧問公司（DCI）的子公司。
空軍持續強化幻象戰機整體戰力，1月甫與法方簽訂有關幻象戰機的「後續支援服務」案，包括幻象戰機人員訓練及後勤相關後續支援服務，金額2億3242萬餘元，同樣由法方DCI-AIRCO BRANCH公司得標；其次則為幻象戰機的航電、電戰系統後續技術支援服務，金額為7億3968萬餘元，由法國THALES SYSTEMES AEORPORTES公司得標。兩案金額合計約9.7億餘元，持續維持幻象戰機戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言