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空軍對法商購「空用戰術訓練」供幻象飛行員赴法交流

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部日前公布透過駐歐採購組對法國商購「空用戰術訓練」接續的勞務案。圖／取自政府採購網頁
國防部日前公布透過駐歐採購組對法國商購「空用戰術訓練」接續的勞務案。圖／取自政府採購網頁

國防部日前公布透過駐歐採購組對法國商購「空用戰術訓練」接續的勞務案，以兩千餘萬元對法國採購幻象戰機飛行員赴法進行交流。

此案規劃自今（111）年起至113年，提供幻象戰機飛官藉專案赴法提升飛行員戰術經驗及知識，包括參訪與研討會交流。

此案由法方DCI-AIRCO BRANCH公司得標，金額2730萬零159元。該公司為法國國際國防顧問公司（DCI）的子公司。

空軍持續強化幻象戰機整體戰力，1月甫與法方簽訂有關幻象戰機的「後續支援服務」案，包括幻象戰機人員訓練及後勤相關後續支援服務，金額2億3242萬餘元，同樣由法方DCI-AIRCO BRANCH公司得標；其次則為幻象戰機的航電、電戰系統後續技術支援服務，金額為7億3968萬餘元，由法國THALES SYSTEMES AEORPORTES公司得標。兩案金額合計約9.7億餘元，持續維持幻象戰機戰力。

空軍幻象2000-5型戰機。本報資料照片
空軍幻象2000-5型戰機。本報資料照片

幻象戰機 法國 空軍

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