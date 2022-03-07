空軍對法商購「空用戰術訓練」供幻象飛行員赴法交流

國防部日前公布透過駐歐採購組對法國商購「空用戰術訓練」接續的勞務案，以兩千餘萬元對法國採購幻象戰機飛行員赴法進行交流。

此案規劃自今（111）年起至113年，提供幻象戰機飛官藉專案赴法提升飛行員戰術經驗及知識，包括參訪與研討會交流。

此案由法方DCI-AIRCO BRANCH公司得標，金額2730萬零159元。該公司為法國國際國防顧問公司（DCI）的子公司。